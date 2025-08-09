35 perce
Csapatépítő Audi ETO-módra: rönkre és fűrészre cserélték a játékszert - galéria
Kicsit lazítottak a nyári felkészülés programján a győri kézilabdázók. A Győri Audi ETO KC csapatépítőre utazott a Balaton-felvidékre, ahol játékos feladatokkal erősítették a csapategységet.
A Győri Audi ETO KC Facebook-oldalára feltöltött fotók szerint nagyon jól érzik magukat a győri kézilabdázók. A lányok a klub tájékoztatása szerint a Balaton-felvidékre utaztak.
Kötélhúzással, fűrészeléssel, csocsózással töltötte a napját Per Johansson együttese. Bár ez színtiszta szórakozásnak tűnhet, de a játékos feladatok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a sportolók jobban figyeljenek egymásra és még magasabb szintre fejlesszék az együtt-gondolkodást.
Audi ETO: varázsoltak is a vacsoraasztalra
A kihívások közé erőt próbáló küldetések is kerültek, de a koncentrációra is szükség volt. A nap végén a kézilabdázók a saját főztjüket varázsolták a vacsoraasztalra.
Győri Audi ETO KC csapatépítőFotók: Győri Audi ETO KC
A csapat a második napon kerékpárra pattant, a kézilabdázók 45 kilométeres túrát tettek meg két keréken.