augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

35 perce

Csapatépítő Audi ETO-módra: rönkre és fűrészre cserélték a játékszert - galéria

Címkék#galéria#eto#Balaton-felvidék#csapatépítő program#Győri Audi ETO KC

Kicsit lazítottak a nyári felkészülés programján a győri kézilabdázók. A Győri Audi ETO KC csapatépítőre utazott a Balaton-felvidékre, ahol játékos feladatokkal erősítették a csapategységet.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC Facebook-oldalára feltöltött fotók szerint nagyon jól érzik magukat a győri kézilabdázók. A lányok a klub tájékoztatása szerint a Balaton-felvidékre utaztak.

Győri Audi ETO KC
A vacsorát is a Győri Audi ETO KC csapattagjai készítették.
Fotó: Győri Audi ETO KC

Kötélhúzással, fűrészeléssel, csocsózással töltötte a napját Per Johansson együttese. Bár ez színtiszta szórakozásnak tűnhet, de a játékos feladatok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a sportolók jobban figyeljenek egymásra és még magasabb szintre fejlesszék az együtt-gondolkodást.

Audi ETO: varázsoltak is a vacsoraasztalra

 A kihívások közé erőt próbáló küldetések is kerültek, de a koncentrációra is szükség volt. A nap végén a kézilabdázók a saját főztjüket varázsolták a vacsoraasztalra. 

Győri Audi ETO KC csapatépítő

Fotók: Győri Audi ETO KC

A csapat a második napon kerékpárra pattant, a kézilabdázók 45 kilométeres túrát tettek meg két keréken.

Az Audi ETO csapatépítőjének második napja is aktívan telt, a lányok nyeregbe pattantak. 
Fotó: Győri Audi ETO KC

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu