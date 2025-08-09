Csapatépítő Audi ETO-módra: rönkre és fűrészre cserélték a játékszert - galéria

A Győri Audi ETO KC Facebook-oldalára feltöltött fotók szerint nagyon jól érzik magukat a győri kézilabdázók. A lányok a klub tájékoztatása szerint a Balaton-felvidékre utaztak.

A vacsorát is a Győri Audi ETO KC csapattagjai készítették.

Fotó: Győri Audi ETO KC

Kötélhúzással, fűrészeléssel, csocsózással töltötte a napját Per Johansson együttese. Bár ez színtiszta szórakozásnak tűnhet, de a játékos feladatok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a sportolók jobban figyeljenek egymásra és még magasabb szintre fejlesszék az együtt-gondolkodást.

Audi ETO: varázsoltak is a vacsoraasztalra