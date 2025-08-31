ETO-szurkolók: bajnoki cím, kupa, és BL - más nem is jöhet szóba! – videó, galéria

„Bajnokok és kupagyőztesek leszünk. Ezért mi, szurkolók biztos, hogy mindent meg fogunk tenni" – hangzott el a Győri Audi ETO KC nyári felkészülését lezáró szurkolói ankéton.

Az Audi ETO szurkolói a világ végére is elkísérnék kedvenc csapatukat

Fotó: Krizsán Csaba

A klub szerencsés helyzetben van, hiszen a táborára mindig számíthat: még a legtávolabbi idegenbeli mérkőzéseken sem marad el a hangos biztatás. A rajongók egybehangzó véleménye szerint a nyári igazolások minőséget hoztak a keretbe, így a csapat „visszatért oda, ahol a helye van.”