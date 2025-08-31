augusztus 31., vasárnap

Kézilabda

59 perce

ETO-szurkolók: bajnoki cím, kupa, és BL - más nem is jöhet szóba! – videó, galéria

Címkék#ankét#játékos#Per Johansson#Győri Audi ETO KC#szimpatizáns

A győri kézilabdabarátok körében aligha kérdés, hogy Per Johansson együttese a következő idényben minden fronton a végső győzelemre hajt. Az Audi ETO szurkolói ankétján arról kérdeztük a csapat szimpatizánsait, hogyan látják a csapat esélyeit.

Venesz Klaudia

„Bajnokok és kupagyőztesek leszünk. Ezért mi, szurkolók biztos, hogy mindent meg fogunk tenni" – hangzott el a Győri Audi ETO KC nyári felkészülését lezáró szurkolói ankéton

Audi ETO szurkolók
Az Audi ETO szurkolói a világ végére is elkísérnék kedvenc csapatukat
Fotó: Krizsán Csaba

A klub szerencsés helyzetben van, hiszen a táborára mindig számíthat: még a legtávolabbi idegenbeli mérkőzéseken sem marad el a hangos biztatás. A rajongók egybehangzó véleménye szerint a nyári igazolások minőséget hoztak a keretbe, így a csapat „visszatért oda, ahol a helye van.”

Bár a rajongók szorosabb és keményebb mérkőzésekre számítanak az idény során, úgy vélik, a játékosok és szurkolók alkotta közössége együtt olyan erőt képvisel, amelyet három trófeára is válthatnak a következő évben.

Nézze meg a szurkolók nyilatkozatait itt:

Az Audi ETO idény előtti szurkolói ankétja

Fotók: Krizsán Csaba

 

