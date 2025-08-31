59 perce
ETO-szurkolók: bajnoki cím, kupa, és BL - más nem is jöhet szóba! – videó, galéria
A győri kézilabdabarátok körében aligha kérdés, hogy Per Johansson együttese a következő idényben minden fronton a végső győzelemre hajt. Az Audi ETO szurkolói ankétján arról kérdeztük a csapat szimpatizánsait, hogyan látják a csapat esélyeit.
„Bajnokok és kupagyőztesek leszünk. Ezért mi, szurkolók biztos, hogy mindent meg fogunk tenni" – hangzott el a Győri Audi ETO KC nyári felkészülését lezáró szurkolói ankéton.
A klub szerencsés helyzetben van, hiszen a táborára mindig számíthat: még a legtávolabbi idegenbeli mérkőzéseken sem marad el a hangos biztatás. A rajongók egybehangzó véleménye szerint a nyári igazolások minőséget hoztak a keretbe, így a csapat „visszatért oda, ahol a helye van.”
Bár a rajongók szorosabb és keményebb mérkőzésekre számítanak az idény során, úgy vélik, a játékosok és szurkolók alkotta közössége együtt olyan erőt képvisel, amelyet három trófeára is válthatnak a következő évben.
Nézze meg a szurkolók nyilatkozatait itt:
Az Audi ETO idény előtti szurkolói ankétjaFotók: Krizsán Csaba