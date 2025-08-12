augusztus 12., kedd

Atlétika

1 órája

Duplantis betartotta ígéretét, a győri Böndör Márton is remekelt

Kedden rendezték a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat. A svéd Armand Duplantis nagy ugrást ígért és nem is okozott csalódást, ugyanis 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást, melyben a győri Böndör Márton is jó eredményt ért el.

Kisalföld.hu

Az olimpiai és világbajnok svéd Armand Duplantis a hétfői sajtótájékoztatóról elkésett és akkor azt mondta, hogy egy jó ugrással szeretné "kiengesztelni" a szervezőket, amit alaposan túlteljesített. A rúdugrás jelenlegi első számú sztárja remek sorozatot produkált, igaz, kezdőmagasságán, 5,72-n egyet hibázott, azt követően viszont egészen 6,11-ig nem rontott. Utóbbi magasságon még a görögök klasszisa, Emmanuil Karalisz is versenyben volt, a győzelemre azonban nem volt esélye.

Armand Duplantis
Armand Duplantis világcsúccsal nyert a Gyulai István Memorialon.
Fotó: Vasvári Tamás

A 25 éves Duplantis kiváló sorozattal jutott el a rekordmagasságig, amelyet másodikra ugrott át a Nemzeti Atlétikai Központ 14 ezer fős, teltházas közönségének ovációjától kísérve.

Armand Duplantis saját csúcsát döntötte meg

Duplantis saját, 6,28-as rekordját adta át a múltnak, amelyet júniusban ugrott Stockholmban, egyúttal ez volt a 13. csúcsdöntése.

"Nagyon szeretem Magyarországot. Nagyon jó a pálya, imádom a közönséget, szeretnék visszatérni. Köszönöm" – mondta a pálya szélén a svéd szupersztár.

A szám magyarja, a nemzetközi mezőnyben a júniusi csapat Európa-bajnokságon elért 5,70 méteres ugrásával berobbant Böndör Márton kiválóan versenyzett. A győri atléta Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon az 5,32-es kezdőmagasságon másodikra jutott át, majd az 5,52-t harmadikra teljesítette. Következett az 5,62, amelynél eddig csak egyszer, a spanyol fővárosban, a Királyi Palota mellett tudott jobbat. Böndör első két kísérlete sikertelen volt, harmadikra viszont tisztán libbent át a léc felett. A folytatásban az 5,72-es egyéni rekord már nem jött össze neki, de így is az előkelő hetedik helyen zárt a sztárokkal teletűzdelt mezőnyben.

