AIK-ETO 2-0 - ÉLŐ

Konferencia-liga, harmadik selejtezőkör, első mérkőzés

AIK - ETO FC 2-0 - ÉLŐ

Solna, Strawberry Arena. Játékvezetők: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Robert Wessel) - németek

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Hansen - Ali Abdihakin, Csongvai, Salétros, Besirovic - Celina, Flataker. Vezetőedző: Mikkal Thomassen

ETO: Petrás - Tóth R., Krpics, Abrahamsson, Csinger - Ouro, Anton - Bánáti, Gavrics, Bumba - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Besirovic (7.), Celina (21.)

PERCRŐL PERCRE

35. perc: Elképesztő tűzijáték zajlik a hazai kapunál, de Gavrics, majd Benbouali lövését is védi Nordfeldt, aztán Ouro lövését is blokkolják a stockholmiak.

33. perc: Flataker 22 méteres lövését Petrás hárítja.

26. perc: Besirovic kerül helyzetbe megint, éles szögből leadott lövését Petrás védi.

21. perc: GÓÓÓL! Megint labdát szereznek a hazaiak, a gyors kontra végén Celina lő jobbról, 14 méterről a jobb alsóba. 2-0

16. perc: Csinger elcsúszik a győri tizenhatoson belül, így sikerül neki a földön fekve fejjel megakasztani az AIK támadását.

15. perc: Thychosen bedobása után nem tudnak felszabadítani a győriek, Ali szánja el magát lövésre 16 méterről, Petrás védi a kísérletet.

7. perc: GÓÓÓL! Félpályánál labdát szerez a hazai csapat, gyors labdajáratás után az egykori mezőkövesdi Diro Besirovic kap labdát a tizenhatos előterében, egyet tol rajta, majd 15 méterről az elvetődő Petrás mellett a jobb alsóba lő. 1-0

1. perc: Fehér-sötétzöldben a győriek, fekete-fehérben a hazaiak. A meccset az ETO kezdi.

ELŐZETES

Az ETO FC szerdán megérkezett Svédországba a mai, AIK elleni mérkőzésre, amit a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében játszanak Stockholmban.

Csinger Márk valószínű, az ETO védelmének közepén kap majd helyet. Fotó: etofc/facebook

AIK–ETO FC

Stockholm, 19.00. V.: Schlager (német).

Borbély Balázs a kupameccsen számolhat az előző találkozókat betegség vagy sérülés miatt kihagyó játékosokkal, így Vitális Milán, Bánáti Kevin és Samsindin Ouro is visszatérhet. A friss igazolások, Stefan Vladoiu és Csinger Márk is lehetőséget kaphatnak a vezetőedzőtől.

Ugyanakkor hiányzik a játékoskeretből az Újpest elleni bajnoki mérkőzésen megsérült Nfansu Njie, valamint Daniel Stefulj, aki a Pjunik elleni visszavágón két sárga lapot kapott, és bár a játékvezető tévedése miatt a pályán maradhatott, az európai szövetség utólag egy meccsre eltiltotta.

Kérdés, hogy az új összetételű győri védelem mennyire lesz sikeres a svéd akciók hárításában. Elképzelhető, hogy kezdőként játszhat az Újpest ellen jól bemutatkozó Vladoiu és Csinger is. Stefulj pótására valószínű, Vladoiu, Boldor vagy Bíró kap szerepet a bal oldalon.