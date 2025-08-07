augusztus 7., csütörtök

Konferencia-liga

1 órája

AIK-ETO 2-0 - ÉLŐ

Címkék#Csinger Márk#Vitális Milán#Borbély Balázs#ETO#ETO FC

Papp Győző

Konferencia-liga, harmadik selejtezőkör, első mérkőzés

AIK - ETO FC 2-0 - ÉLŐ

Solna, Strawberry Arena. Játékvezetők: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Robert Wessel) - németek
AIK: Nordfeldt - Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Hansen - Ali Abdihakin, Csongvai, Salétros, Besirovic - Celina, Flataker. Vezetőedző: Mikkal Thomassen
ETO: Petrás - Tóth R., Krpics, Abrahamsson, Csinger - Ouro, Anton - Bánáti, Gavrics, Bumba - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Besirovic (7.), Celina (21.)

PERCRŐL PERCRE   

35. perc: Elképesztő tűzijáték zajlik a hazai kapunál, de Gavrics, majd Benbouali lövését is védi Nordfeldt, aztán Ouro lövését is blokkolják a stockholmiak. 

33. perc: Flataker 22 méteres lövését Petrás hárítja.

26. perc: Besirovic kerül helyzetbe megint, éles szögből leadott lövését Petrás védi.

21. perc: GÓÓÓL! Megint labdát szereznek a hazaiak, a gyors kontra végén Celina lő jobbról, 14 méterről a jobb alsóba. 2-0

16. perc: Csinger elcsúszik a győri tizenhatoson belül, így sikerül neki a földön fekve fejjel megakasztani az AIK támadását.

15. perc: Thychosen bedobása után nem tudnak felszabadítani a győriek, Ali szánja el magát lövésre 16 méterről, Petrás védi a kísérletet.

7. perc: GÓÓÓL! Félpályánál labdát szerez a hazai csapat, gyors labdajáratás után az egykori mezőkövesdi Diro Besirovic kap labdát a tizenhatos előterében, egyet tol rajta, majd 15 méterről az elvetődő Petrás mellett a jobb alsóba lő. 1-0

1. perc: Fehér-sötétzöldben a győriek, fekete-fehérben a hazaiak. A meccset az ETO kezdi. 

ELŐZETES

Az ETO FC szerdán megérkezett Svédországba a mai, AIK elleni mérkőzésre, amit a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében játszanak Stockholmban.

ETO
Csinger Márk valószínű, az ETO védelmének közepén kap majd helyet. Fotó: etofc/facebook

AIK–ETO FC  
Stockholm, 19.00. V.: Schlager (német). 

Borbély Balázs a kupameccsen számolhat az előző találkozókat betegség vagy sérülés miatt kihagyó játékosokkal, így Vitális Milán, Bánáti Kevin és Samsindin Ouro is visszatérhet. A friss igazolások, Stefan Vladoiu és Csinger Márk is lehetőséget kaphatnak a vezetőedzőtől. 
Ugyanakkor hiányzik a játékoskeretből az Újpest elleni bajnoki mérkőzésen megsérült Nfansu Njie, valamint Daniel Stefulj, aki a Pjunik elleni visszavágón két sárga lapot kapott, és bár a játékvezető tévedése miatt a pályán maradhatott, az európai szövetség utólag egy meccsre eltiltotta. 
Kérdés, hogy az új összetételű győri védelem mennyire lesz sikeres a svéd akciók hárításában. Elképzelhető, hogy kezdőként játszhat az Újpest ellen jól bemutatkozó Vladoiu és Csinger is. Stefulj pótására valószínű, Vladoiu, Boldor vagy Bíró kap szerepet a bal oldalon. 

Az ETO FC játékoskerete 

Kapusok: Samuel Petrás, Brecska Dániel, Kocsis Botond

Védők: Tóth Rajmund, Alexander Abrahamsson, Miljan Krpic, Bíró Barnabás, Deian Boldor, Csinger Márk, Urblík Norbert, Stefan Vladoiu 
Középpályások: Vitális Milán, Zeljko Gavric, Paul Anton, Décsy Ádám, Samsindin Ouro, Vingler László 
Támadók: Claudiu Bumba, Nadhir Benbouali, Oleksandr Piscsur, Bánáti Kevin, Tollár Imre, Jovan Zivkovic 
Az ETO tegnap este edzést tartott a mérkőzés helyszínén, a Strawberry Arénában, amely 50.000 férőhelyes. 
Szervezett svéd védelem 
Az AIK tavaly október óta nem kapott ki hazai pályán tétmér- kőzésen – legutóbbi három ha- zai meccsén gólt sem kapott –, remek sorozata már 13 találkozó óta tart. Hazája élvonalában 18 forduló után a tabella ötödik helyén áll. 
„A klub és a csapat is nagyon várja a mérkőzést. Komolyan vesszük és maximálisan készülünk, hiszen egyértelműen a továbbjutás a célunk” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Csongvai Áron, a svéd csapat magyar válogatott játékosa, aki február közepén a Fehérvár FC-től igazolt az AIK-hoz. 
Csongvai kijelentette, hogy az AIK-nál nagyon komoly stáb dolgozik azon, hogy jól felkészüljenek a következő ellenfélből, a vezetőedzőjük pedig azt hangsúlyozza, hogy nehéz mérkőzések következnek egy nehéz ellenféllel szemben. Ő maga is azt mondta a társainak, hogy maximális teljesítményre lesz szükségük a jó eredmény eléréséhez. 
A mérkőzést az M4 Sport közvetíti. 


 

 

 

