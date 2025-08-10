augusztus 10., vasárnap

Elképesztő

53 perce

A „világ leghülyébb” gólja Budapesten, meztelen fenék a német bajnokságban - Ilyeneket lehet, még nem látott! videóval

Címkék#labdarúgás#gól#NB III

A „világ leghülyébb” gólja, így jellemezte a Csakfoci azt a találatot, amit az MTK második csapata szerzett az NB III-ban.

A „világ leghülyébb” gólja Budapesten, meztelen fenék a német bajnokságban - Ilyeneket lehet, még nem látott! videóval

Érdekes körülmények között, bedobásból született a hazaiak vezető találata.

Fotó: Képernyőfotó

Az NB III Délnyugati csoportjában az MTK II a Pénzügyőrt látta vendégül a csoport vasárnapi fordulójában, s a mérkőzésen egészen elképesztő góllal szerzett vezetést a hazai csapat  – adta hírül a honlap. Egy ápolás miatt a Pénzügyőr kirúgta a labdát az oldalvonalon kívülre, amelyet az MTK II egyik játékosa vissza akart adni, ám a játékvezetőnek nem volt jó a bedobás, ezért újra dobatta azt. A hazaik labdarúgója, Vitályos Viktor másodszorra egy sokkal erősebb megoldást választott, ezzel átdobta a kapust, aki ugyan beleért a labdába, de az mindeki megrökönyödésére a kapujában kötött ki.
A röhejes gólt a szenvedő fél kellő öniróniával tálalt Facebook-oldalán: „Kommentár nélkül a kapott gólunk. Nem sűrűn látott eddig ilyet a világ futballja…” – írták.
Ez volt a harmadosztályú meccs első találata, a bajnokit az MTK II, további három gólt lőve nyerte meg 4–0-ra.

Íme a nem mindennapi találat:

Persze nem csak nálunk, másol is akadnak furcsaságok a futballpályán. Az Index írta meg, hogy egy német harmadosztályú meccsen az egyik drukker elképesztő módon zavarta meg az ellenfél tizenegyeshez készülődő játékosát.
„Lehúzta a nadrágját, és meztelen fenekével integetett felé. A provokatív akció nem maradt eredménytelen – a török támadó a kapufára lőtte a büntetőt” – jelent meg a z oldalon, s hozzátették: a játékosnak valószínűleg azért nem kerülhette el a figyelemét a furcsa jelenetet, mivel a vendégszurkolói szektor elég foghíjas volt, és a félmeztelen férfi egy emelvényen állt. Feltételezések szerint ő lehet a wiesbadeni rajongók vezérszurkolója - árulta el az Index. 

Ime a vidón 2.50-től a pikírt jelenet:

 

