Megyei foci

59 perce

A pincéig zuhant a vendégcsapat - Kiütötte a Bácsa a Csornát - galériával

Címkék#megyei foci#eredmények#labdarúgás

A vármegyei I. osztály 3. fordulójában négy talákozót rendeztek szombaton.

Abda-VVFK Bau–Győrújbarát 0–2 (0–1)
Abda, 200 néző. V.: Köves.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Domján, Maidics (Jász), Babayigit, Vajda, Nyári, Kovács B. (Mórocz), Balogh L., Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Győrújbarát: Koncz – Nyíregyházki, Gál, Czanik (Varga M.), Veller, Pintér M., Tar P., Posta, Bagó (Fejes), Süveges (Tóth M.), Samodai (Varga J.). Edző: Sütöri Péter.
Gsz.: Tar P. (28., 85.).
Kiállítva: Lányi (85.).
A 8. percben egy jobb oldali hazai szöglet után a veszélyes fejest védte a vendégek kapusa. A 16. percben bal oldali szabadrúgást követően ismét egy győrújbaráti fejest hárított a hazai kapus. A 25. percben Szép vendégtámadás futott végig a jobb oldalon, a beadást követően a hazai védelem az utolsó pillanatban tisztázott. Három perc múlva a Győrújbarát megszerezte a vezetést: a jobb oldali labdaszerzést követően a keresztbe ívelt beadá után Tar Péter helyezte a labdát a kijövő kapus mellett a hálóba. 0–1. A 33. percben Domján Donát cselezte be magát a tizenhatoson belülre, lövése centikkel kerülte el a vendégek kapuját. A második félidőben nagy nyomás alá került az abdai kapu. Először az 53. percben, majd a 60. percben is lövést kellett hárítani az abdai kapusnak, a 68. percben pedig egy veszélyes fejest sikerült kiütnie a léc alól. A 75. percben egy jobb oldali szögletet követően a vendégek kapusa egy közeli fejest védett nagy bravúrral. A 85. percben eldőlt a mérkőzés, egy jó kiugratást követően ugyanis Lányi Dominik elkésett szerelésének köszönhetően piros lapot kapott. A vendégek a jogos büntetőt, Tar Péter révén értékesítették. 0–2.
Kimondottan jó iramú mérkőzésen, a fiatal abdai csapat jó tempót diktált, viszont a vendég győrújbarátiak rutinosan kihasználták a mérkőzés kulcsmomentumait, így a győzelmük megérdemeltnek mondható. 
Jók: Dénes, Balogh L., Morócz, Csáktornyai, ill. Pintér M., Nyíregyházki, Posta, Tar.
Szücs Gergely: – A nagyon gyenge játékvezetés mellett annak örülök, hogy egy nagyon jó iramú mérkőzést tudtunk játszani egy rutinos Győrújbarát ellen.
Sütöri Péter: – Kijelenthető, hogy értékes győzelmet arattunk a szervezetten játszó Abda ellen. Nehéz mérkőzés volt és nagyon örülünk is ennek a sikernek.
Tóthpál Gábor

Abda-Győrújbarát, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

Credobus Tehetségközpont–Ménfőcsanak 3–3 (2–0)
Mosonmagyaróvár, 100 néző. V.: Csávás.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Méhes (Hanacsek), Mogyorósi, Baróti, Molnár M., Kovács B. (Egerszegi), Herczeg (Csóka), Járeb, Nagy K. (Kovács B.), Ocskay, Gönye. Edző: Borbély Attila.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás, Németh M., Buruzs, Fekete Sz. (Tóth P.), Kovács P. (Simon M.), Horvth M., Varga M. Edző: Nemes Ferenc. 
Gsz.: Gönye (21.), Mogyorósi (42.), Csóka (81.), ill. Korsós (56.), Varga M. (87.), Buruzs (88.).
A hazai csapat kétszer is kétgólos előnybe tudott kerülni, és még egy büntetőt is védett bravúrral az óvári kapus, ám a csanakiak egy pontrúgás után szerzett találata lendületet adott a vendégcsapatnak, amely egy szép átlövés után végül egyenlíteni tudott. Az első játékrészben az óváriak játszottak veszélyesebben, a második félidőben viszont a vendégcsapat dolgozott ki több lehetőséget. A fordulatos mérkőzésnek végül pontosztozkodás lett a vége.
Jók: Vedrődi, Molnár M., ill. Buruzs, Kovács P.
Borbély Attila: – Nagy szükségünk lett volna egy sikerre és sikerült is odáig eljutnunk hogy a kezünkben legyen a győzelem, de nem vagyunk elég higgadtak ahhoz hogy meg is tartsuk az előnyünket a lezárásig. Sokat kell még tapasztalnunk. 
Nemes Ferenc: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, de a második félidőben tudtunk váltani, ami egy pontra volt elegendő.

Üstökös FC Bácsa–Csorna 5–1 (2–1)
Győr, 100 néző. V.: Baán.
Bácsa: Klement – Pasztendorf, Szabó Z., Rigó (Dobai), Reizinger (Horváth B.), Kalmár, Serfőző, Horváth N., Horváth Á., Bauer M. (Bauer G.), Ferenczi. Edző: Korsós György.
Csorna: Kantó – Tóth A., Németh O., Márton, Peisser, Gönye (Szabó B.), Horváth V., Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Meleg). Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Kalmár B. (30.), Rigó (39.), Ferenczi (56., 77.), Reizinger (62.), ill. Peisser (42.).
Két fiatal csapat jó iramú mérkőzésén az érettebb futballt bemutató, kapu előtt határozottabb hazaiak megérdemelten szerezték meg a három pontot.
Jók: mindenki, ill. senki.
Korsós György: – Öröm látni, ahogy hétről hétre fejlődik a játékunk és a közösségünk. A nagyszerű eredmény ellenére rengeteg még a tennivaló.
Torma Tamás: – Szakmailag értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk. Most a pincéből kell visszajönni a csapatnak, ezt csakis kőkemény munkával tudjuk elérni. Szerdán újabb mérkőzés vár ránk, ahol szeretnénk bizonyítani, hogy ez csak egy kisiklott eredmény volt. Gratulálok a Bácsa csapatának.
Alföldi Zoltán

Fertőszentmiklós–Wiesbauer-Gönyű 0–2 (0–1)
Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Marton A.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Majoros (Reichstetter), Bognár-Barzsó, Halász G., Csányi (Maródi), Németh P. (Golnerits), Török (Ábrahám), Csikai, Horváth G., Koltai (Fodróczy), Nagy M. Edző: Rozmán László.
Gönyű: Boros – Kovács K., Prácser, Varga Cs. (Koncsag), Végh L., Puter (Altrichter), Siska, Varga P., Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Gsz.: Siska (18., 62.).
Kevés helyzetet hozó mérkőzésen a szerencsésebb vendégek kétszer eredményesek voltak.
Jók: senki, ill. mindenki.
Rozmán László: – Játék, helyzet, valamint szív nélkül csak ilyen eredményeket érhetünk el.
Harcz István: – Nehéz mérkőzésen magabiztos, fegyelmezett játékkal, jó csapatmunkával megérdemelt győzelmet arattunk.
Tóth István

A Gyirmót II–Győrújfalu mérkőzést szeptember 2-án, a Koroncó–Mezőörs találkozót szeptember 3-án, míg a Vitnyéd–Intretech-Kapuvár bajnokit későbbi időpontban rendezik.

A bajnokság állása:

1.Győrújbarát32106 - 07
2.Bácsa32108 - 37
3.Mezőörs220018 - 26
4.Gyirmót II22008 - 16
5.Csorna32018 - 66
6.Kapuvár21106 - 14
7.Ménfőcsanak31116 - 64
8.Abda31027 - 63
9.Győrújfalu21014 - 83
10.Gönyű31023 - 83
11.Koroncó20112 - 31
12.M.-óvár II30124 - 151
13.F.-szentmiklós30030 - 70
14.Vitnyéd20022 - 160

 

