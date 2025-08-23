A pincéig zuhant a vendégcsapat - Kiütötte a Bácsa a Csornát - galériával

Credobus Tehetségközpont–Ménfőcsanak 3–3 (2–0)

Mosonmagyaróvár, 100 néző. V.: Csávás.

Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Méhes (Hanacsek), Mogyorósi, Baróti, Molnár M., Kovács B. (Egerszegi), Herczeg (Csóka), Járeb, Nagy K. (Kovács B.), Ocskay, Gönye. Edző: Borbély Attila.

Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás, Németh M., Buruzs, Fekete Sz. (Tóth P.), Kovács P. (Simon M.), Horvth M., Varga M. Edző: Nemes Ferenc.

Gsz.: Gönye (21.), Mogyorósi (42.), Csóka (81.), ill. Korsós (56.), Varga M. (87.), Buruzs (88.).

A hazai csapat kétszer is kétgólos előnybe tudott kerülni, és még egy büntetőt is védett bravúrral az óvári kapus, ám a csanakiak egy pontrúgás után szerzett találata lendületet adott a vendégcsapatnak, amely egy szép átlövés után végül egyenlíteni tudott. Az első játékrészben az óváriak játszottak veszélyesebben, a második félidőben viszont a vendégcsapat dolgozott ki több lehetőséget. A fordulatos mérkőzésnek végül pontosztozkodás lett a vége.

Jók: Vedrődi, Molnár M., ill. Buruzs, Kovács P.

Borbély Attila: – Nagy szükségünk lett volna egy sikerre és sikerült is odáig eljutnunk hogy a kezünkben legyen a győzelem, de nem vagyunk elég higgadtak ahhoz hogy meg is tartsuk az előnyünket a lezárásig. Sokat kell még tapasztalnunk.

Nemes Ferenc: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, de a második félidőben tudtunk váltani, ami egy pontra volt elegendő.

Üstökös FC Bácsa–Csorna 5–1 (2–1)

Győr, 100 néző. V.: Baán.

Bácsa: Klement – Pasztendorf, Szabó Z., Rigó (Dobai), Reizinger (Horváth B.), Kalmár, Serfőző, Horváth N., Horváth Á., Bauer M. (Bauer G.), Ferenczi. Edző: Korsós György.

Csorna: Kantó – Tóth A., Németh O., Márton, Peisser, Gönye (Szabó B.), Horváth V., Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Meleg). Edző: Torma Tamás.

Gsz.: Kalmár B. (30.), Rigó (39.), Ferenczi (56., 77.), Reizinger (62.), ill. Peisser (42.).

Két fiatal csapat jó iramú mérkőzésén az érettebb futballt bemutató, kapu előtt határozottabb hazaiak megérdemelten szerezték meg a három pontot.

Jók: mindenki, ill. senki.

Korsós György: – Öröm látni, ahogy hétről hétre fejlődik a játékunk és a közösségünk. A nagyszerű eredmény ellenére rengeteg még a tennivaló.

Torma Tamás: – Szakmailag értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk. Most a pincéből kell visszajönni a csapatnak, ezt csakis kőkemény munkával tudjuk elérni. Szerdán újabb mérkőzés vár ránk, ahol szeretnénk bizonyítani, hogy ez csak egy kisiklott eredmény volt. Gratulálok a Bácsa csapatának.

Alföldi Zoltán