A hínárral is meg kellett küzdenie - Kopasz biztos döntős

Az előző napok felhős, esős időjárása után a harmadik versenynapon verőfényes napsütés fogadta a versenyzőket az Idroscalo szabadidőparkban, ahol a péntek délelőtti középfutamos programban négy magyar egység volt érdekelt. Minden futamból az első három jutott tovább a szombati döntőbe.

Elsőként a C-1 500 méteren érdekelt Opavszky Réka szállt vízre, aki friss Európa-bajnoki ezüstérmesként érkezett a vb-re. Az Újpest 22 éves kenusa a gyengébb rajtot leszámítva nagyszerűen versenyzett, már féltávnál az élen lapátolt, majd a második kétszázötven méteren növelte az előnyét és a célba mintegy egy hajóhossz előnnyel érkezett.

A férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs két napja egy harmadik hellyel kezdett, akkor azt mondta, nincs kétségbeesve, a második pályája mindig jobban szokott sikerülni, mint az első. A középfutamban sokáig úgy tűnt, ez most nem így lesz, mert visszafogottan kezdett és még 750 méternél is csak ötödik volt, de aztán parádésan hajrázott, sorra hagyta le riválisait, végül ő ért be elsőként. A vert mezőnyben volt mások mellett a júniusi Eb-n győztes román Catalin Chirila és bronzérmes moldovai Szergej Tarnovszki is. Adolf akkor hetedik lett.

Hasonló volt a helyzete férfi K-1 1000 méteren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálintnak is, aki az Eb-aranyérmes portugál Fernando Pimentával, a Racicében közvetlenül előtte záró svéd Martin Nathell-lel, valamint az olimpiai bajnok cseh Josef Dostállal került azonos futamba. A szám 2019-es és 2022-es magyar világbajnoka nagyon taktikusan versenyzett, az első ötszáz méteren megbújt a mezőnyben, 750-hez aztán már másodikként érkezett, utána pedig ritmust váltott és megelőzte az addig élen haladó Pimentát is.

Számítottam arra, hogy kemény küzdelem lesz, így is volt, nagyon elfáradtam a végére . Azért maradt még bennem, remélhetőleg ez holnap látszódni fog. Remélem, hogy a döntőben, a táv végén még nagyobbat tudok majd indulni, mint most. Nem lesz könnyű dolgom, hiszen nagyon jó formában vannak az ellenfelek. Van szűk másfél nap még a fináléig, nagyon várom

– mondta a parton a Patent Győr 28 éves klasszisa.

Kiemelte: a szerencse is szerepet fog játszani a döntőben, mivel nagyon hínáros a pálya, nagyon kell figyelni és a lehetőségekhez képest "kerülgetni" az akadályokat.

Az Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsókára az olimpiai egyes számban, 500-on várt egy középfutam. Ebben gyakorlatilag végig kínai és szerb vetélytársával haladt, a végén pedig kicsit belehúzott és honfitársaihoz hasonlóan ő is nyert.