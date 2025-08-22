augusztus 22., péntek

Kajak-kenu vb

1 órája

A hínárral is meg kellett küzdenie - Kopasz biztos döntős

Címkék#kajak-kenu#világbajnokság#kopasz bálint

A kajakos Kopasz Bálint és Csikós Zsóka, valamint a kenus Adolf Balázs és Opavszky Réka is megnyerte középfutamát, így magabiztosan lépett tovább a szombati döntőbe a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

A hínárral is meg kellett küzdenie - Kopasz biztos döntős

Kopasz Bálint a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának középfutama után Milánóban.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az előző napok felhős, esős időjárása után a harmadik versenynapon verőfényes napsütés fogadta a versenyzőket az Idroscalo szabadidőparkban, ahol a péntek délelőtti középfutamos programban négy magyar egység volt érdekelt. Minden futamból az első három jutott tovább a szombati döntőbe.
Elsőként a C-1 500 méteren érdekelt Opavszky Réka szállt vízre, aki friss Európa-bajnoki ezüstérmesként érkezett a vb-re. Az Újpest 22 éves kenusa a gyengébb rajtot leszámítva nagyszerűen versenyzett, már féltávnál az élen lapátolt, majd a második kétszázötven méteren növelte az előnyét és a célba mintegy egy hajóhossz előnnyel érkezett.

A férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs két napja egy harmadik hellyel kezdett, akkor azt mondta, nincs kétségbeesve, a második pályája mindig jobban szokott sikerülni, mint az első. A középfutamban sokáig úgy tűnt, ez most nem így lesz, mert visszafogottan kezdett és még 750 méternél is csak ötödik volt, de aztán parádésan hajrázott, sorra hagyta le riválisait, végül ő ért be elsőként. A vert mezőnyben volt mások mellett a júniusi Eb-n győztes román Catalin Chirila és bronzérmes moldovai Szergej Tarnovszki is. Adolf akkor hetedik lett.

Hasonló volt a helyzete férfi K-1 1000 méteren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálintnak is, aki az Eb-aranyérmes portugál Fernando Pimentával, a Racicében közvetlenül előtte záró svéd Martin Nathell-lel, valamint az olimpiai bajnok cseh Josef Dostállal került azonos futamba. A szám 2019-es és 2022-es magyar világbajnoka nagyon taktikusan versenyzett, az első ötszáz méteren megbújt a mezőnyben, 750-hez aztán már másodikként érkezett, utána pedig ritmust váltott és megelőzte az addig élen haladó Pimentát is.

Számítottam arra, hogy kemény küzdelem lesz, így is volt, nagyon elfáradtam a végére . Azért maradt még bennem, remélhetőleg ez holnap látszódni fog. Remélem, hogy a döntőben, a táv végén még nagyobbat tudok majd indulni, mint most. Nem lesz könnyű dolgom, hiszen nagyon jó formában vannak az ellenfelek. Van szűk másfél nap még a fináléig, nagyon várom

– mondta a parton a Patent Győr 28 éves klasszisa. 
Kiemelte: a szerencse is szerepet fog játszani a döntőben, mivel nagyon hínáros a pálya, nagyon kell figyelni és a lehetőségekhez képest "kerülgetni" az akadályokat.
Az Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsókára az olimpiai egyes számban, 500-on várt egy középfutam. Ebben gyakorlatilag végig kínai és szerb vetélytársával haladt, a végén pedig kicsit belehúzott és honfitársaihoz hasonlóan ő is nyert.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
