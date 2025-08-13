augusztus 14., csütörtök

15 órája

A DAC-ügyben tárgyaló partnerekre van szükség

Továbbra sincs nyugalom a patinás győri klub körül. A DAC-ról szóló cikkünkre közleménnyel reagált Kósa Roland, a város alpolgármestere.

A DAC-ügyben tárgyaló partnerekre van szükség

Nem nyugodnak a kedélyek a DAC körül.

2025. augusztus 8-án a Kisalföld online felületén DAC a DAC ellen – ellenfelek a pályán kívül címmel jelent meg egy írás, amely a DAC SE és a DAC UP Kft. helyzetét tárgyalja.

DAC
Nem nyugodnak a kedélyek a DAC körül.

A Kisalföld szerkesztősége az anyag összeállításakor nem érezte szükségesnek, hogy a DAC, a város sportéletében meghatározó közösség ügyében megtudja, a városvezetés milyen álláspontot képvisel, miért tesz erőfeszítéseket. A cikkbe személyemet érintő mondat is bekerült, és mivel nem kaptam lehetőséget annak kommentálására, megteszem most, hogy a győriek hiteles tájékoztatást kaphassanak.

Így áll most a DAC helyzete

A DAC-pálya tulajdonjogát 2019-ben a Magyar Állam átadta Győr városának. Ezzel egy időben a pálya működtetését a közgyűlés a DAC Utánpótlás FC Kft.-re bízta.

A 2024-ben a leköszönő közgyűlés ezzel szemben a pálya működtetését DAC Sport Egyesületnek adta át 2025.07.01 határidővel.

A városvezetés célja, hogy a működtetőváltással a 270 gyerek sportolási lehetősége megmaradjon (ez a DAC UP feladata), illetve a felnőttek vármegyei első osztályú bajnoki szereplése is megvalósuljon (ez a DAC SE célja). Ezért tárgyalóasztalhoz hívta a két felet.

Sajnos a feleknek nem sikerült megállapodásra jutniuk, így javasoltam, hogy a megállapodás határidejét 2026.06.15-ra módosítsuk, amelyet a 2025. júniusi közgyűlés el is fogadott azzal a kitétellel, amennyiben az osztott működtetésről időközben használati megállapodás születik a felek között, az ingatlan határozatlan időre osztott működtetésbe kerül. A határidő lejártával a DAC SE működtetésébe kerül a pálya.

A városvezetés ettől a ponttól a működtetésben érdekelt felekre bízta, hogy sikeresen állapodjanak meg az osztott működtetés feltételeiről.

Mindezek ismeretében visszautasítom, hogy bármelyik fél érdekét is képviselném. Mindent megteszek azért, hogy a város életét meghatározó két fontos ügy, egyrészről a 270 gyerek sportolási lehetősége, az utánpótlás nevelő munkáért járó állami támogatás ne vesszen el, másrészről a DAC patinás felnőtt csapata ismét méltóképpen szerepeljen a magyar a futballéletben.

Kósa Roland

Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere

 

