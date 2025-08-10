2 órája
A DAC 16, a Bágyogszovát 15 gólig jutott - Mutatjuk a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredményeit
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Győrszentiván–Vámosszabadi 6–1 (1–0). Gsz.: Stefanits (2), Nagy D., Bonnyai, Hegedűs, Kiss B., ill. Forrás.
Nyúl–Bőny 1–3 (1–1). Gsz.: Ábrahám, ill. Németh M. (öngól), Bognár B., Forgó.
Pannonhalma-Horn–Táp 2–0 (0–0). Gsz.: Tölgyesi-Gál, Kaptás.
Téti Sokoró–Kajárpéc-Herold Trans 0–1 (0–1). Gsz.: Kristóf.
Robo-Tech-Börcs–Bácsa II 6–0 (2–0). Gsz.: Németh L. (2), Kozák, Simigla, Veres, Antal.
Győrújfalu–DAC II 5–0 (2–0). Gsz.: Dittrich (2), Pusztai, Vingler, Simay.
Felpéc–Győrasszonyfa 0–1 (0–0). Gsz.: Samu.
A csoport állása itt!
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Hincsics Color-Ásványráró–Jánossomorja 2–1 (0–1). Gsz.: Szabó Sz. (2), ill. Takács B.
Kunsziget–Mosonszentmiklós 3–2 (2–0). Gsz.: Szalai, Unger, Kukorelli, ill. Szalai A., Rómer.
Lipót Pékség–MITE 1–3 (0–2). Gsz.: Vaganjan, ill. Darázs (2), Szabados.
Kimle–Dunakiliti 0–6 (0–2). Gsz.: Bedő P. (3), Szalai, Wurm, Svarda.
Lébény–Máriakálnok 3–1 (2–1). Gsz.: Kreicz (2), Detrik, ill. Horváth A.
Foldana-Hédervár–Rajka 4–1 (1–1). Gsz.: Skultéti (2), Szédelyi, Varga B., ill. Pintér.
Az Elektromoson-Levél–Duvenbeck-Hegyeshalom találkozót november 9-én rendezik.
A csoport állása itt!
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
MET-NA-Veszkény–SFAC 1900 3–2 (0–0). Gsz.: Nyerges, Szarka, Nagy L., ill. Lankovics, Cziránku.
Beled–Rábatamási 6–2 (2–1). Gsz.: Soldatenko (3), Bándoli, Kiss R., Molnár M., ill. Nagy P., Csigó.
Farád–Petőháza 1–0 (0–0). Gsz.: Nagy P.
Nagycenk–Szany 3–1 (2–0). Gsz.: Varga B., Récsei, Füzi, ill. Mészáros A.
Rábaszentandrás–Lövő 5–1 (2–0). Gsz.: Molnár M. (3), Császár, Bódai, ill. Kovács M.
Az SVSE-GYSEV–Répcementi bajnokit november 15-én tartják.
A csoport állása itt!
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Veszprémvarsány–Pér 5–12 (2–6). Gsz.: Körmendi (5), ill. Boros P. (6), Kajtár (2), Sárközi, Bognár J., Samu, Kotrics.
Bakonyszentlászló–Csikvánd 3–1 (3–0). Gsz.: Nyári Á., Horváth B., Proceller, ill. Schauer.
Tényő–Gyömöre 3–0 (1–0). Gsz.: Varga R., Nagy S., Kováts.
Töltéstava–Sokorópátka 0–1 (0–1). Gsz.: Bogdán.
A csoport állása itt!
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Kóny–Győrsövényház 2–3 (0–0). Gsz.: Varga Z., Karvaj, ill. Juhász E., Petrohai, Potyondi.
Abda II-Dom-King–Börcs II 10–0 (4–0). Gsz.: Busa (4), Herczeg (3), Kozma (2), Koczmann.
Rábaszentmihály–Győr Sharks 5–0 (1–0). Gsz.: Bedő (2), Szabó G., Rebenek, Horváth M.
Bágyogszovát–Nagyszentjános 15–2 (10–0). Gsz.: Szabó Zs. (6), Terdik (4), Kovács R. (2), Tóth P., Király, Berki, ill. Madarász, Horváth M.
Rábapatona–Enese 1–3 (0–1).
DAC 1912–Pázmándfalu 16–0 (8–0). Gsz.: Rózsavölgyi (7), Bata (3), Terettó (2), Besenyei, Markovics, Lengyel, Kálmán.
Győrság–Bajcs 2–1 (0–0). Gsz.: Róth B., Bejczi, ill. Király.
A csoport állása itt!
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Dunasziget–Dunaszentpál 4–3 (1–1). Gsz.: Papp Gy., Marton, Svarda, Projkó, ill. Tóth F. (2), Mészáros M.
Dunaszeg–Halászi 4–2 (3–1). Gsz.: Szalai B., Németh P., Koteczki, Schofhauser, ill. Varga D., Gombolai.
MITE II–Püski 0–6 (0–2). Gsz.: Molnár M. (2), Markó L, Markó T., Szüts, Czafik.Bezenye–Győrladamér 3–4 (1–2). Gsz.: Schveiger, Hon, Belovic, ill. Horváth Cs. (2), Nagy M., Farkas P.
Öttevény–Győrzámoly 2–5 (1–1). Gsz.: Sallai, Dávidházy, ill. Krén (3), Fejes, Czetti.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Mosonszentmiklós II 2–3 (1–2). Gsz.: Glázer (2), ill. Molnár B. (2), Lakatos.
Solar CT-Mecsér–Hotel Lajta Park 6–2 (1–1). Gsz.: Szabó V. (2), Csaplár P., Csaplár B., Csengei, Forgács, ill. Molnár L., Simon L.
A Lajta-Szig-Darnó-Zseli–Károlyháza összecsapást november 22-én tartják.
A csoport állása itt!
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Fertőrákos–Egyed 5–4 (2–2). Gsz.: Vörös P. (2), Hoksza, Illés, Gál, ill. Zsirai (3), Szalai.
Kisfalud–Markotabödöge 1–2 (1–0). Gsz.: Veiczer, ill. Németh Á., Takács P.
Csapod–Jobaháza 2–1 (1–1).
Egyházasfalu–Osli 1–7 (1–4). Gsz.: Mészáros M., ill. Szarka R. (2), Mészáros, Havasi, Böcskei, Kéri, Vörös.
Az Ágfalva–Mihályi mérkőzést november 16-án játsszák.
A csoport állása itt!
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Pusztacsalád–Tercia-Fertőendréd 1–2 (1–1). Gsz.: Bucskó, ill. Pánácz, Pölöskei.
Sopronhorpács–Nagylózs 0–3 (játék nélkül).
A FIT Fertőpart-Hegykő–Zsira bajnokit november 22-én, az Újkér–Rábakecöl, Himod–Balf, Fertőd–Répcevis, Rajczi Beton-Fertőszentmiklós II–Harka mérkőzéseket pedig november 23-án rendezik.
A csoport állása itt!