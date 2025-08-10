augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

24°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

2 órája

A DAC 16, a Bágyogszovát 15 gólig jutott - Mutatjuk a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredményeit

Címkék#megyei foci#megyei III#megyei II#labdarúgás

A DAC 16, a Bágyogszovát 15 gólig jutott - Mutatjuk a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredményeit

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Győrszentiván–Vámosszabadi 6–1 (1–0). Gsz.: Stefanits (2), Nagy D., Bonnyai, Hegedűs, Kiss B., ill. Forrás.
Nyúl–Bőny 1–3 (1–1). Gsz.: Ábrahám, ill. Németh M. (öngól), Bognár B., Forgó.
Pannonhalma-Horn–Táp 2–0 (0–0). Gsz.:  Tölgyesi-Gál, Kaptás.
Téti Sokoró–Kajárpéc-Herold Trans 0–1 (0–1). Gsz.: Kristóf.
Robo-Tech-Börcs–Bácsa II 6–0 (2–0). Gsz.: Németh L. (2), Kozák, Simigla, Veres, Antal.
Győrújfalu–DAC II 5–0 (2–0). Gsz.: Dittrich (2), Pusztai, Vingler, Simay.
Felpéc–Győrasszonyfa 0–1 (0–0). Gsz.: Samu.

A csoport állása itt!

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Hincsics Color-Ásványráró–Jánossomorja 2–1 (0–1). Gsz.: Szabó Sz. (2), ill. Takács B. 
Kunsziget–Mosonszentmiklós 3–2 (2–0). Gsz.: Szalai, Unger, Kukorelli, ill. Szalai A., Rómer.
Lipót Pékség–MITE 1–3 (0–2). Gsz.: Vaganjan, ill. Darázs (2), Szabados.
Kimle–Dunakiliti 0–6 (0–2). Gsz.: Bedő P. (3), Szalai, Wurm, Svarda.
Lébény–Máriakálnok 3–1 (2–1). Gsz.: Kreicz (2), Detrik, ill. Horváth A.
Foldana-Hédervár–Rajka 4–1 (1–1). Gsz.: Skultéti (2), Szédelyi, Varga B., ill. Pintér.
Az Elektromoson-Levél–Duvenbeck-Hegyeshalom találkozót november 9-én rendezik.

A csoport állása itt!

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–SFAC 1900 3–2 (0–0). Gsz.:  Nyerges, Szarka, Nagy L., ill. Lankovics, Cziránku.
Beled–Rábatamási 6–2 (2–1). Gsz.: Soldatenko (3), Bándoli, Kiss R., Molnár M., ill. Nagy P., Csigó.
Farád–Petőháza 1–0 (0–0). Gsz.: Nagy P.
Nagycenk–Szany 3–1 (2–0). Gsz.: Varga B., Récsei, Füzi, ill. Mészáros A.
Rábaszentandrás–Lövő 5–1 (2–0). Gsz.: Molnár M. (3), Császár, Bódai, ill. Kovács M. 
Az SVSE-GYSEV–Répcementi bajnokit november 15-én tartják.

A csoport állása itt!

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Pér 5–12 (2–6). Gsz.: Körmendi (5), ill. Boros P. (6), Kajtár (2), Sárközi, Bognár J., Samu, Kotrics. 
Bakonyszentlászló–Csikvánd 3–1 (3–0). Gsz.: Nyári Á., Horváth B., Proceller, ill. Schauer.
Tényő–Gyömöre 3–0 (1–0). Gsz.: Varga R., Nagy S., Kováts.
Töltéstava–Sokorópátka 0–1 (0–1). Gsz.: Bogdán.

A csoport állása itt!

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Győrsövényház 2–3 (0–0). Gsz.: Varga Z., Karvaj, ill. Juhász E., Petrohai, Potyondi.
Abda II-Dom-King–Börcs II 10–0 (4–0). Gsz.: Busa (4), Herczeg (3), Kozma (2), Koczmann.
Rábaszentmihály–Győr Sharks 5–0 (1–0). Gsz.: Bedő (2), Szabó G., Rebenek, Horváth M. 
Bágyogszovát–Nagyszentjános 15–2 (10–0). Gsz.: Szabó Zs. (6),  Terdik (4), Kovács R. (2), Tóth P., Király, Berki, ill. Madarász, Horváth M.
Rábapatona–Enese 1–3 (0–1). 
DAC 1912–Pázmándfalu 16–0 (8–0). Gsz.: Rózsavölgyi (7), Bata (3), Terettó (2), Besenyei, Markovics, Lengyel, Kálmán.
Győrság–Bajcs 2–1 (0–0). Gsz.: Róth B., Bejczi, ill. Király.

A csoport állása itt!

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Dunasziget–Dunaszentpál 4–3 (1–1). Gsz.: Papp Gy., Marton, Svarda, Projkó, ill. Tóth F. (2), Mészáros M.
Dunaszeg–Halászi 4–2 (3–1). Gsz.: Szalai B., Németh P., Koteczki, Schofhauser, ill. Varga D., Gombolai.
MITE II–Püski 0–6 (0–2). Gsz.: Molnár M. (2), Markó L, Markó T., Szüts, Czafik.Bezenye–Győrladamér 3–4 (1–2). Gsz.: Schveiger, Hon, Belovic, ill. Horváth Cs. (2), Nagy M., Farkas P. 
Öttevény–Győrzámoly 2–5 (1–1). Gsz.: Sallai, Dávidházy, ill. Krén (3), Fejes, Czetti.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Mosonszentmiklós II 2–3 (1–2). Gsz.: Glázer (2), ill. Molnár B. (2), Lakatos. 
Solar CT-Mecsér–Hotel Lajta Park 6–2 (1–1). Gsz.: Szabó V. (2), Csaplár P., Csaplár B., Csengei, Forgács, ill. Molnár L., Simon L.
A Lajta-Szig-Darnó-Zseli–Károlyháza összecsapást november 22-én tartják.

A csoport állása itt!

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Fertőrákos–Egyed 5–4 (2–2). Gsz.: Vörös P. (2), Hoksza, Illés, Gál, ill. Zsirai (3), Szalai.
Kisfalud–Markotabödöge 1–2 (1–0). Gsz.: Veiczer, ill. Németh Á., Takács P. 
Csapod–Jobaháza 2–1 (1–1).  
Egyházasfalu–Osli 1–7 (1–4). Gsz.: Mészáros M., ill. Szarka R. (2), Mészáros, Havasi, Böcskei, Kéri, Vörös. 
Az Ágfalva–Mihályi mérkőzést november 16-án játsszák.

A csoport állása itt!

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Pusztacsalád–Tercia-Fertőendréd 1–2 (1–1). Gsz.: Bucskó, ill. Pánácz, Pölöskei. 
Sopronhorpács–Nagylózs 0–3 (játék nélkül). 
A FIT Fertőpart-Hegykő–Zsira bajnokit november 22-én, az Újkér–Rábakecöl, Himod–Balf, Fertőd–Répcevis, Rajczi Beton-Fertőszentmiklós II–Harka mérkőzéseket pedig november 23-án rendezik.

A csoport állása itt!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu