A DAC 16, a Bágyogszovát 15 gólig jutott - Mutatjuk a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredményeit

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Győrszentiván–Vámosszabadi 6–1 (1–0). Gsz.: Stefanits (2), Nagy D., Bonnyai, Hegedűs, Kiss B., ill. Forrás.

Nyúl–Bőny 1–3 (1–1). Gsz.: Ábrahám, ill. Németh M. (öngól), Bognár B., Forgó.

Pannonhalma-Horn–Táp 2–0 (0–0). Gsz.: Tölgyesi-Gál, Kaptás.

Téti Sokoró–Kajárpéc-Herold Trans 0–1 (0–1). Gsz.: Kristóf.

Robo-Tech-Börcs–Bácsa II 6–0 (2–0). Gsz.: Németh L. (2), Kozák, Simigla, Veres, Antal.

Győrújfalu–DAC II 5–0 (2–0). Gsz.: Dittrich (2), Pusztai, Vingler, Simay.

Felpéc–Győrasszonyfa 0–1 (0–0). Gsz.: Samu.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Hincsics Color-Ásványráró–Jánossomorja 2–1 (0–1). Gsz.: Szabó Sz. (2), ill. Takács B.

Kunsziget–Mosonszentmiklós 3–2 (2–0). Gsz.: Szalai, Unger, Kukorelli, ill. Szalai A., Rómer.

Lipót Pékség–MITE 1–3 (0–2). Gsz.: Vaganjan, ill. Darázs (2), Szabados.

Kimle–Dunakiliti 0–6 (0–2). Gsz.: Bedő P. (3), Szalai, Wurm, Svarda.

Lébény–Máriakálnok 3–1 (2–1). Gsz.: Kreicz (2), Detrik, ill. Horváth A.

Foldana-Hédervár–Rajka 4–1 (1–1). Gsz.: Skultéti (2), Szédelyi, Varga B., ill. Pintér.

Az Elektromoson-Levél–Duvenbeck-Hegyeshalom találkozót november 9-én rendezik.

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–SFAC 1900 3–2 (0–0). Gsz.: Nyerges, Szarka, Nagy L., ill. Lankovics, Cziránku.

Beled–Rábatamási 6–2 (2–1). Gsz.: Soldatenko (3), Bándoli, Kiss R., Molnár M., ill. Nagy P., Csigó.

Farád–Petőháza 1–0 (0–0). Gsz.: Nagy P.

Nagycenk–Szany 3–1 (2–0). Gsz.: Varga B., Récsei, Füzi, ill. Mészáros A.

Rábaszentandrás–Lövő 5–1 (2–0). Gsz.: Molnár M. (3), Császár, Bódai, ill. Kovács M.

Az SVSE-GYSEV–Répcementi bajnokit november 15-én tartják.

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Pér 5–12 (2–6). Gsz.: Körmendi (5), ill. Boros P. (6), Kajtár (2), Sárközi, Bognár J., Samu, Kotrics.

Bakonyszentlászló–Csikvánd 3–1 (3–0). Gsz.: Nyári Á., Horváth B., Proceller, ill. Schauer.

Tényő–Gyömöre 3–0 (1–0). Gsz.: Varga R., Nagy S., Kováts.

Töltéstava–Sokorópátka 0–1 (0–1). Gsz.: Bogdán.