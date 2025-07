Zéró toleranciát alkalmaz az MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) új fegyelmi szabályzata - a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően - zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a "cigányozás" esetében is.

"A hétvégén rajtoló bajnokságban a korábbinál is szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a klubok, amelynek szurkolói rasszista, diszkriminatív szabálysértést követnek el a mérkőzéseken és az új szabályzat szerint ideértendő mindenféle cigányozás is" - olvasható az MLSZ honlapjának keddi beszámolójában, amelyből kiderül, hogy szabálysértés esetén a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a csapatokat.

A fegyelmi szabályzat szerint tilos megsérteni "egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján".

Az MLSZ, amely az új szabályzatról levélben is tájékoztatta az első, másod- és harmadosztályú klubokat, hangsúlyozta, elkötelezett, hogy a futballmérkőzések kizárólag a sportról szóljanak, azokat sportszerű hangulatban játszhassák a csapatok, a nézők pedig biztonságosan és kulturált körülmények között élvezhessék a mérkőzéseket.