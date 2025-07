Vincze Ottó még mindig imádja a futballt - fiatal csapattársa a neten keresett rá

A kiváló középpályás tizenegyszer szerepelt a magyar válogatottban.

Fotó: MTI

Miért nem lett edző Vincze Ottó?

– Az elmúlt időszakban sportdiplomataként dolgozott, miért nem lett önből futballedző?

– Korábban az ETO akadémiáját igazgattam, aztán barátokkal focin kívül több vállalkozást is elindítottunk; szép kihívás volt akkor az a számomra, ami után jött aztán a sportdiplomácia. Már azelőtt, nem erre készülve igyekeztem a tudásomat fejleszteni. Elvégeztem a testnevelési egyetemet, majd megcsináltam a mesterképzést is, aztán sportjogra is jártam, s szereztem ott másoddiplomát. Győrben a nemzetközi sportdiplomácia képzést is elvégeztem, mert mindig azt éreztem, hogy ezekre szükségem lesz, hogy újabb és újabb impulzusok érjenek, újabb közösségekbe tudjak integrálódni. Sok minden bejött az életembe, Torghelle Sanyival például egy sporttanácsadó cégünk is van, de volt olyan esztendő, amikor hatvannégy iskolába mentem el, s voltam egy országos sportprogram nagykövete Csisztu Zsuzsival. Ezeknél a tevékenységeknél szinte mindig feltűntek a fiatalok, az utánpótlás, aminek nagyon örülök. Élvezem, s hogy miért is nem lettem edző, arra egyszerű a válasz. A szakedzői volt az első diplomám, meg akartam tanulni a szakmát, volt is rá ambícióm, eljutottam az A licencig, dolgoztam a győri futsalcsapatnál, aztán az ETO-nál is. Bár jelentkeztem, de valamiért nem vettek fel a Pro licences képzésre. Ha akkor ez másképp alakul, talán ma már edző vagyok valahol. Egyébként úgy gondolom, idehaza kevés a jó magyar edző, az egyéniség, aki akár egyénileg is képzi magát, erőfeszítéseket tesz, hogy odaférjen egy jó csapat kispadjához. Emiatt is van nagyon sok külföldi edző, aki jön, megy a magyar fociban. Szívesen lettem volna sportvezető is, s el is indultam ezen az úton. Lehet, jobban kellett volna törtetnem, nem tudom. Ami biztos, bennem van a tenni akarás a magyar fociért, igaz, most számomra fontosabb ennél a család.

Vimce Ottó (balra) a Fehér Miklós-emléktornákegyik állandó résztvevője. Fotó: Kisalföld-archív

– Ha már a családot említi: nagyobbik fia futballista lett, s nemrég igazolt „haza” Győrbe, s úgy tudjuk, középső gyermeke is ezen az úton halad.

– Igen, Ádám most a Gyirmót labdarúgója. Jó helyre került, de talán még magasabb szintet is elérhetett volna. A tehetsége megvolt hozzá, a legendás testnevelő, edző, Cs. Kovács Laci bácsi mondta mindig róla, hogy ő a szabadhegyi Robben. Boldizsár is nagyon ügyes, most már az ETO U11-es igazolt játékosa. A legkisebb fiunk, Domonkos két és fél éves és mindent dobál mindkét kezével. Bár kinézetre leginkább ő hasonlít rám, attól tartok, olyan lesz, mint a világklasszis kézilabdázó édesanyja. Szeretném ha futbal- lozna, de lehet, vele ez a családi focivonal megszakad.

Vincze Ottó parádés két gólja a Grashoppers ellen: