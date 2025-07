Újrakezdi az ETO volt játékosa - Bágyogszovátra igazol a 11-szeres magyar válogatott labdarúgó, Vincze Ottó

A gyirmóti futballcsapat egykori mecénása, az Alcufer alapítója, Horváth Ferenc a rábaközi községből származott és élete végéig szívén viselte szülőfaluja sorsát. Ez lesz az emlékére, tiszteletére rendezett tizenkilencedik torna, amelyen ezúttal is négy csapat lép pályára, s a tervek szerint bemutatkozik új csapatában, a volt válogatott Vincze Ottó is. Délután három órától a vármegyei III. osztályban szereplő, s az elmúlt bajnokságban hibátlan tavaszt produkáló Bágyogszovát játszik a vármegyei másodosztályú Fehérvárcsurgóval.

Vincze Ottó és Lipcsei Péter nagy csatája egy ETO–FTC mérkőzésen még 2005-ben.

Fotó: Németh Ferenc

Vincze Ottó is pályára lép

Előbbi együttesben várhatóan pályára lép Vincze Ottó is. Ugyanis a korábbi 11-szeres válogatott középpályás – aki megfordult a Barcelona B csapatában, s 2004 és 2007 között játszott az ETO-ban is – az új idénytől, amikor ideje engedi, a bágyogszováti gárdát erősíti. Érdekesség, hogy a hamarosan 51 esztendős Vincze Ottó öregfiúk- vagy hírverő mérkőzésen valószínű, azóta pályára lépett, a szövetség adatbankja szerint utoljára igazolt labdarúgóként 2016-ban Dunaszegen játszott.

A bágyogszováti csapattal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy míg az elmúlt bajnokság őszi szezonjában minden mérkőzésen kikapott, s szerzett pont nélkül állt a tabella utolsó helyén, tavasszal már minden bajnokiját megnyerve lett végül csoportjában a hetedik. A „feltámadás” persze nem a véletlen műve, hiszen a Gyirmótot irányító Horváth testvérek, Horváth Ferenc fiai, valamint a helyi önkormányzat és az időközben sportigazgatónak kinevezett Horváth Cs. Attila jóvoltából kapott erőre a téli szünetben volt magasabb osztályú játékosokkal megerősített kiscsapat. Bár közülük akadnak, akiknek nem lesz lehetőségük az együttest továbbra is segíteni, Vincze Ottó mellett további rutinos, NB I-et is megjárt játékosok – Szabó Zsolt, Vadász Viktor, vagy éppen Bieder Tamás – érkeznek a keretbe. A Polyák Gábor edző irányította bágyogszováti csapat – melyhez még több korábbi helyi labdarúgó is csatlakozik – célja, hogy megnyerje a bajnokságot.

Visszatérve az emléktornára, vasárnap 17 órakor a Gyirmót vegyes csapata, valamint a szlovákiai Fél település együttese, a Tomasov játszik egymással. A két mérkőzés között pedig az ötven éve járási bajnokságot nyert Bágyogszovát csapatának még köztünk lévő tagjait köszöntik.