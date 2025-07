Látványos és pörgős az ülőröplabda, Győrben rendezik az Európa-bajnokságot - galéria, videó

Belegondolni is nehéz abba, hogyan éli meg egy fiatal, egészséges, életerős ember azt, hogy az addigi élete egy szempillantás alatt megváltozik és kerekesszékbe kényszerül vagy művégtagot kap. Egy végtag elvesztése nem csupán fizikai trauma. Egyszerre veszteség, gyász, újratanulás és újjászületés. A műtétek után következik a rehabilitáció, amelyben meg kell tanulni újra olyan mozdulatokat, amelyek azelőtt természetesek voltak. Minden lépés – szó szerint és átvitt értelemben is – küzdelem. Sokak számára a tükörben látott új test elfogadása is nehéz feladat, nem beszélve az önértékelés visszaszerzéséről.

A magyar ülőröplabda-válogatott tagjai is részt vesznek az Európa-bajnokságon Győrben.

Ebben a küzdelemben válhat életmentővé a sport. A mozgás nemcsak a testet erősíti, hanem az akaratot is. Az ülőröplabda különösen erőteljes példája annak, hogyan lehet a veszteségből erőt kovácsolni. Ezen sportág esetében a játékosok ülve játszanak, kisebb pályán és alacsonyabb hálóval, de gyorsabban járatott labdával. A pályán pedig mindenki egyenlő: a tehetség, az elszántság és a csapatmunka számít, nem a hiány.

Ennek a csodás sportágnak a kontinenstornáját rendezik meg 2025. július 27-e és augusztus 2-a között Győrben, az Egyetemi Sportcsarnokban. Az Ülőröplabda Európa-bajnokság 2001, 2007 és 2019 után negyedszer tért vissza hazánkba, 12 férfi és 9 női csapat méretteti meg magát.

A magyar férfiválogatott

Franciaországgal

Horvátországgal

Lengyelországgal

Törökországgal és

Ukrajnával került egy csoportba,

a hölgyek

Lengyelországgal

Szlovéniával és

Ukrajnával szerepelnek egy kvartettben.

Az Eb eredeti helyszíne a fővárosi Nemzeti Közszolgálati Egyetem lett volna, de technikai okok miatt más helyet kellett keresni a sporteseménynek. Tovább nehezítette a körülményeket, hogy a Formula-1 hétvégéje miatt minden budapesti szálláshely teltházas és a torna résztvevői számára akadálymentesített helyszínek jöhetnek csak szóba.

Ez egy speciális közeg, itt közel háromszáz fogyatékkal élő sportoló van, akinek szállást kell biztosítani, ezért is esett Győrre és a Széchenyi István Egyetemre a választás

- mondta el Raska Gyula szövetségi kapitány, aki ismertette a sportág szabályait is.