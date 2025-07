Csalódott a Vasasnál, Gyirmóton kötött ki a volt NB I-es futballista

Rácz Barnabás személyében, hiányposztra igazolt egy tapasztalt, az élvonalban is szerepelt játékost, a Gyirmót FC Győr labdarúgócsapata – jelentette be a klub hivatalos honlapján. A 29 esztendős, volt utánpótlás-válogatott futballista idehaza a Haladás, a Sopron, az Újpest és a Vasas színeiben játszott, légiósként megfordult a holland Eindhoven együttesében is.

Csalódott vagyok az elmúlt időszakom miatt, viszont most annál nagyobb bennem a bizonyítási vágy – kezdte Rácz Barnabás. – Úgy vallom, az embernek néha egyet vissza kell lépnie, hogy utána kettőt léphessen előre! Pontosan ez a tervem Gyirmóton, ahová hosszú távra köteleztem el magam, s ahol ilyen körülmények között nem lehet más célom, célunk, mint, hogy folyamatosan fejlődve, a legmagasabbra törjünk!