Tour de France 2025 - O'Connoré lett a királyetap, Pogacar növelte előnyét - videóval

A 26,5 kilométer hosszú, 6,4 százalék átlagmeredekségű záró hegyen 2298 méteres tengerszint feletti magasságig tekertek fel a bringások, a sárga trikós csoportjának 2 perc 45 másodperc volt a hátránya az élboly mögött az emelkedő lábánál. Ezt követően egy nagy boly zárkózott fel hátulról, benne vismás és UAE-s segítőkkel, és ekkora még egy perccel nőtt a különbség. A Col de la Loze derekán Pogacar segítői kezdtek el magasabb tempót diktálni, utol is érték Lipowitzot, miközben elöl az egyedül tekerő Ben O'Connornak három perc feletti volt az előnye. Adam Yates nagyot dolgozott Pogacarért, vezetésével faragták a különbséget. O'Connort leszámítva a síkon eltávolodók közül mindenkit be is fogtak a hajrában, az ausztrál 2021 után másodszor ünnepelhetett a Touron, a célban rossz látási viszonyok és jégeső közepette.

Vingegaard újabb tempóváltását lekövette Pogacar, majd az utolsó fél kilométeren belül le is szakította riválisát és a jóváírással együtt 11 másodperccel növelte előnyét a világbajnok, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a sárga trikóért folyó harcot. Lipowitznak 22 másodperc maradt az előnye a dobogó harmadik fokáért zajló vetélkedésben.

Eredmények, 18. szakasz, Vif-Col de la Loze, 171,5 km, hegyi befutó:

1. Ben O'Connor (ausztrál, Jayco AlUla) 5:03:47 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 1:45 perc hátrány

3. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 1:54 p h.

4. Oscar Onley (brit, Picnic PostNL) 1:58 p h.

...7. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:46 p h.

...11. Florian Lipowitz (német, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:37 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 66:55:42 óra

2. Vingegaard 4:26 perc hátrány

3. Lipowitz 11:01 p h.

4. Onley 11:23 p h.

5. Roglic 12:49 p h.

Pénteken egy újabb nehéz szakasz és az utolsó hegyi befutó vár a 112. Tour de France mezőnyére, amely Albertville-ből 129,9 kilométert tesz meg és 4550 méter szintemelkedést küzd le a La Plagne-i hegyi befutóig. A mezőny összesen 3338,8 kilométert teljesít, amíg vasárnap célba ér a párizsi záróetap végén a Champs-Elysées-n.

A szakasz összefoglalója: