Tour de France 2025 - van Aert nagyon meglepte Pogacart, aki viszont negyedszer nyerte meg a Tourt

Az utolsó szakaszon a Mantes-la-Ville és Párizs között 132,3 kilométert teljesített a 112. francia körverseny mezőnye, és bár ezúttal is a Champs-Elysées-n volt a befutó, a hagyományos sík körpálya után bekerült az útvonalba a tavalyi párizsi olimpián is szerephez jutott Montmartre. Az 1,1 kilométer hosszú, 5,9 százalék átlagmeredekségű, szűk utcákkal és macskakővel nehezített emelkedőt háromszor kellett megmászniuk a bringásoknak. Azt már a szakasz első felében jelezték a szervezők, hogy az összetett végeredményéhez az időeredményeket az eső lehetősége miatt a céltól 50,3 kilométerre állapítják meg.

A szakasz elején a hagyományos fotók készültek el ünnepi hangulatban a csapatokról és a trikóviselőkről.

Az UAE győztes csapata.

Fotó: UAE Team/Facebook

A sebesség növelését követően, Párizshoz közeledve rövid ideig Pogacar diktált tempót a mezőny elején, a Versailles-i Kastély előtt és - szokás szerint - a Louvre-on keresztül is elhaladt az UAE vezette mezőny. A körpályán indultak meg a támadások, miközben a francia légierő vadászgépei a kék, fehér és piros trikolórt festették az égre.

A neutralizálás pontjánál két szökevényt leszámítva egyben haladt át a mezőny, a harmadik helyen álló német Florian Lipowitz kilenc másodperccel csökkentette lemaradását, ezt leszámítva az összetett élcsoportjában a különbségek nem változtak. Az immár csak az etapsikerért zajló végjátéknak száraz időben vágtak neki a kerékpárosok, az emelkedőn és környékén a tavalyi párizsi olimpia mezőnyversenyeihez hasonló tömeg remek hangulatot varázsolt, összetett sikere biztos tudatában Pogacar egy nagyobb csoporttal már az első mászásnál elöl tekert.

Az utolsó két körre elkezdett ömleni az eső, Pogacar tempónövelése rombolta a bolyt, így hatan maradtak elöl. A csoportban két vismás volt, akik váltott támadásokkal fárasztották a szlovén világbajnokot, ő azonban a Montmartre utolsó mászásakor nagy tempóval egy riválisa kivételével mindenkit leszakított, ám van Aert még őt is otthagyta. A 2021-es párizsi mezőnyhajrában diadalmaskodó belga tíz másodperccel el tudott távolodni és előnyét növelve szólóban nyerte a fordulatokban gazdag szakaszt. A síkon hárman is felzárkóztak a hajrát elengedő Pogacarra, aki tavaly a nizzai időfutamon tudott győzni utolsó szakaszon, a Champs-Elysées-n azonban ezúttal nem járt sikerrel. Így legutóbb sárga trikóban továbbra is a francia Bernard Hinault tudott záróetapot nyerni Párizsban még 1982-ben.