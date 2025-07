Tour de France 2025 - Nyomott egy nagy szólót, s triplázott az újonc

Szombaton a Nantua és Pontarlier közötti 184,2 kilométeres, dombokkal tűzdelt etapot teljesítették a kerékpárosok. A 2900 méter szintemelkedést tartalmazó, de nehéz hegyek nélküli szakasz sokak érdeklődését felkeltette, a nagy tempó jelentős káoszt és csoportokra szakadt mezőnyt eredményezett.

A mezőny a szakadó esőben a Tour de France francia országúti kerékpáros körverseny 20., Nantua és Pontarlier közötti, 184,2 kilométeres szakaszán.

Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek

Végül nehezen, de a táv harmada után kialakult egy 13 fős szökevénycsoport, amelyből a szakadó esőben hosszú szóló szökésre vállalkozott az ausztrál Harry Sweeny, ám kísérlete nem volt sikeres. A csúszós úton többen is elestek, az élen haladó hármasból pedig a Tour-újonc sprinter, Kaden Groves támadott 17 kilométerrel a céltól. Jó ütemű megindulása győzelmet ért az ausztrálnak, aki a Vuelta a Espanán 7, a Giro d'Italián 2 szakaszt nyert korábban, így mostani sikerével teljessé tette kollekcióját a háromhetes körversenyeken. Csapatából, az Alpecin-Deceuninckből a belga Jasper Philipsen és a holland Mathieu van der Poel is nyert szakaszt és viselte a sárga trikót is ezen a francia körversenyen, ám már mindketten feladták a viadalt, előbbi sérülés, utóbbi pedig betegség miatt.

Kaden Groves, az Alpecin-Deceuninck csapat ausztrál versenyzője ünnepel, miután megnyerte a Tour de France francia országúti kerékpáros körverseny 20., Nantua és Pontarlier közötti, 184,2 kilométeres szakaszát.

Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Az összetett esélyesek együtt, hét perc feletti hátránnyal értek célba. A csoportjuk elején néhányan elestek a célegyenesre fordulva épp Pogacar előtt, aki egy szakasz teljesítésére került a címvédéstől.

Eredmények, 20. szakasz, Nantua-Pontarlier, 184,2 km:

1. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) 4:06:09 óra

2. Frank van den Broek (holland, Picnic PostNL) 54 másodperc hátrány

3. Pascal Eenkhoorn (holland, Soudal Quick-Step) 59 mp h.

Az összetett élcsoportja:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 73:54:59 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 4:24 perc hátrány

3. Florian Lipowitz (német, Red Bull-BORA-hansgrohe) 11:09 p h.

4. Oscar Onley (brit, Picnic PostNL) 12:12 p h.

5. Felix Gall (osztrák, Decathlon AG2R La Mondiale) 17:12 p h.

A 112. Tour de France vasárnap a Mantes-la-Ville és a párizsi Champs-Elysées közötti 132,3 kilométeres szakasszal zárul, a hajrában a tavalyi párizsi olimpia útvonalában is szerephez jutott Montmartre háromszori megmászásával. Amennyiben esni fog a szakasz alatt, úgy az összetett állása már nem fog változni - neutralizálni fogják a szakaszt -, ebben az esetben az etapsikerért fog csak zajlani a csata.

