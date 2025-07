Tour de France 2025 - Nagyot bukott a mezőny, végül Wellens tette teljessé a kollekcióját - videóval

A francia körverseny középső hetének zárónapján, vasárnap a Muret és Carcassonne közötti 169,3 kilométeres etap és 2400 méter szintemelkedés várt a mezőnyre. Egy körforgalomban a szakasz eleji nagy sebesség bukást eredményezett (a szombaton egyik nézőtől kartontáblát csenő Julian Alaphilippe is elesett, s vállát fájlalta), ennek hatására szétszakadt a mezőny, az összetettben második dán Jonas Vingegaard és harmadik német Florian Lipowitz, illetve a pöttyös trikós francia Lenny Martinez és a zöld trikós olasz Jonathan Milan is hátul maradt. A szökés és a szakasz harmadánál lévő részhajrá miatt gyors volt a tempó elöl, a sárga trikós Tadej Pogacar igyekezett visszafogni a csoportot, hogy a sportszerűség jegyében be tudják várni a lemaradottakat.