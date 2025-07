Tour de France 2025: Ezek űrlények! - mondta Arensman, aki keserves szökés után „ért haza”

A 112. Tour de France mezőnye pénteken Albertville-ből eredetileg 129,9 kilométert tett volna meg és 4550 méter szintemelkedést küzdött volna le a La Plagne-i hegyi befutóig. Az etapot azonban rövidítették a környékbeli szarvasmarhaállományt megtámadó betegség miatt, a szakasz korai részéről két emelkedő és közel 37 kilométer kikerült. Az így 93,1 kilométerre kurtított távot 3250 méter szintemelkedés nehezítette.

A Cormet de Roseland hágóról ereszkedik le a mezőny a Tour de France francia országúti kerékpáros körverseny Albertville és La Plagne közötti 95 kilométeres szakaszán. Az etapot rövidítették a környékbeli szarvasmarhaállományt megtámadó betegség miatt.

Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek

Akárcsak egy nappal korábban, az összetett ötödik helyén álló szlovén Primoz Roglic ezúttal is az első emelkedőn szökésbe került, háromfős csoportját azonban egy percnél nem engedte messzebb az esélyeseket felsorakoztató mezőny. A hosszú lejtmenetben eleredt az eső, a 19,1 kilométer hosszú, 7,2 százalék átlagmeredekségű záró emelkedőnek pedig már szakadó esőben vágtak neki a bringások, eddigre utolérte Roglicékat az UAE vezette mezőny, majd a szlovén le is szakadt.

A 2052 méteren fekvő, kiemelt kategóriás hegyi befutóig vezető út elejétől kezdve voltak próbálkozások, a sárga trikós Pogacar 14,1 kilométerrel a cél előtt szakított le magáról mindenkit a dán Jonas Vingegaard-t, illetve a múlt hét szombaton hegyi szakaszt nyert Thymen Arensmant kivéve.

A holland tovább is tempózott, míg a kényelmes sebességre váltó Pogacarékra hátulról felzárkóztak néhányan. A szlovén világbajnok egy kisebb ritmusváltással szétszakította ezt a csoportot, Vingegaard, illetve a dobogó alsó fokáért harcoló német Florian Lipowitz és a brit Oscar Onley maradt mögötte. A két fiatal közül Onley szakadt le előbb, Lipowitz vezetésével pedig bár nagyot zárkóztak Arensmanra, az Ineos bringása másodszor is „haza ért” ezen a Touron, majd könnyekben tört ki. A két másodperccel mögötte beérkező Vingegaard pedig megszerezte a második helyet Pogacar előtt, aki még egy biztonsági emberrel is ütközött, de nem esett el.

Arensman hatalmasat küzdött, s idén másodjára nyert szakaszt a Tour-on.

Fotó: MTI/Loic Venance

Teljesen meg vagyok semmisülve – nyilatkozta kimerülten közvetlen a célbaérkezést követően a szakaszgyőztes Arensman. – Egy etapot már sikerült idén nyernem, s nem is hiszem el, hogy a világ legjobbjait sikerült újra megelőznöm egy ilyen hegyi szakaszon. Azt beszéltük a csapattal, hogy ez lehet az utolsó esélyem, s megpróbálok ott maradni az élen a többiekkel, aztán elkezdtem az emelkedőt, s gondoltam megindulok, hátha nem foglalkoznak majd velem. Nem gondoltam volna, hogy sikerül hazaérnem. Pogacar és Vingegaard is űrlények, én meg ember vagyok, megpróbáltam legyőzni őket, álomszerű, hogy ez sikerült

– tette hozzá a holland kerekes.