Tour de France 2025 - Amatőr kerekes zavarta meg a szerdai szakaszt, de nagyon pórul járt! - videóval

A szerdai, 17. szakaszon azonban még ennél is durvább incidens történt. A befutónál egy amatőr kerekes próbált áthajtani a célvonalon, szerencsére még a mezőny érkezése előtt egy perccel. A rendezők azonban itt is jól vizsgáztak, amint észlelték az egyébként a magát versenyzőnek álcázó lelkes amatőrt, az útját állták. Az első biztonsági embert ugyan még kikerülte a „szurkoló”, a másodikon azonban fennakadt, aki amolyan amerikafocis mozdulattal lökte fel a rendbontót, aki hatalmasat esett. Láthatólag komolyan meg is sérült, ami persze nem hatotta meg a szervezőket, s kihúzták a pálya közepéről. A sérülés mellett várhatóan komoly büntetés is vár az önjelölt „szakaszgyőztesre”.

Íme videó a nem mindennapi esetről: