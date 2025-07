Anya és lánya együtt állna színpadra a testépítő versenyen

Hosszú Judit eredetileg színész, de mindig vonzotta a tánc, a mozgás világa. Évekig élt együtt egy testépítővel, nem csoda hát, hogy idővel ő is elkezdett edzőterembe járni. Miután a kisalföldi vármegye-székhelyre költözött és a Győri Nemzeti Színház művésze lett, az edzéseket arra használta, hogy színpadképes maradjon.

Hosszú Judit és Felföldi Janka együtt fog színpadra állni.

Fotó: Csapó Balázs

Néhány év kihagyás után egy barátja vetette fel az edzés ötletét, így került a testépítő körökben jól ismert edző, Lakatos Mihály (Múmia) termébe, akivel akkoriban a későbbi világbajnok, Baross-Csonka Eszter is készült a versenyeire. Judit is szerette volna kipróbálni magát versenyzőként, de közben a szerelem is rátalált, és férjével úgy döntöttek, belevágnak a gyermekvállalásba. Ugyan a családalapítás nem sikerült csettintésre, nem aggódtak. Kitűzték: ha 2007 januárjáig nem esik teherbe, egy tavaszi versenyen fogja megmérettetni magát. A sors másképp akarta: 2006 decemberében kiderült, hogy Judit babát vár.

A család lett az első, a testépítő verseny kimaradt

Judit fia, Áron 18, lánya, Felföldi Janka 16 éve született. A sport szeretete átragadt a gyerekekre, Janka mindig mozgékony kislány volt. Kipróbálta a kézilabdát, nyolcévesen pedig a szertornát, de úgy tűnt, ezt későn kezdte, ezért sokkal több energiát kellett fektetnie abba hogy felzárkózzon társaihoz. Váltott: atletizálni kezdett.

Judit élete 2013-ban újabb fordulóponthoz érkezett: a családanya autóbalesetet szenvedett, aminek következtében eltörtek a bordái és kilyukadt a tüdeje. Az addig csak hobbiként űzött pilatest a hasznára fordította, rehabilitációs edzésként építette bele a mindennapokba. Elmondása szerint gyakorlatilag megmentette az életét ez a mozgásforma, bő fél év múlva pedig már ő is a Dallospilates Stúdióban oktatott.

Emberekkel foglalkozni, hatással lenni emberekre, és sportolni lehetett, szóval én megérkeztem

- emelte ki.

Anya és lánya közösen edz, testépítő versenyre készülnek.

Fotó: Csapó Balázs

Az edzőterembe Janka miatt tértek vissza. A 16 éves lány nem volt elégedett az atlétikában elért eredményeivel, úgy érezte, sokkal többet is ki tud hozni magából. Az egyéni célkitűzésekhez és azok megvalósításához tökéletes a testépítés, Janka felépítése alkalmas arra, hogy látványos fejlődést érjen el rövid idő alatt. Anya és lánya együtt keresték fel az edzőtermet, néhány hónapja pedig úgy döntöttek, felkészülnek egy közös versenyre és az sem volt kérdés, hogy Baross-Csonka Esztert választják edzőnek.