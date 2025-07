Ring 24: Egy napig a Hungaroringen tekertek, dobogón végeztek a győriek - videó

A Hungaroring 4381 méter hosszú aszfaltcsíkján köröztek egy teljes napon át a Ring 24 bringaverseny résztvevői. A szóló, páros, négy- és hatfős csapat kategóriában rajthoz álló versenyzők célja az volt, hogy 24 órán belül a lehető legtöbb kört tegyék meg.

A Velence Bike Ring 24 versenyen a harmadik helyen végzett a győri Fanatikosok csapat.

Fotó: Lakatos Attila

A megmérettetésen a győri Fanatikosok csapata (Sziklenka Zsanett, Pribánszki Gergely, Koller Kálmán, Lakatos Attila, Sziveri Gábor és Takács Róbert) második alkalommal pattant nyeregbe. Tavaly épp, hogy lecsúsztak a dobogóról, a 2025-ös versenyre már többet és tudatosabban készültek, aminek eredménye egy bronzérem lett.

A Fanatikosok tagjai véletlenül akadtak rá a 2024-es kiírásra, izgalmas kihívásnak találták, így beneveztek a Ring 24-re. Az addig ismeretlen, nehéz körülmények ellenére kiválóan teljesítettek: a verseny első felében még a harmadik helyen álltak, végül a negyedik helyen végeztek. A csapattagok között volt ugyan egy hölgy is, de a Ring 24 szabályai szerint két nő kell ahhoz, hogy a vegyes kategóriába tartozzanak, ezért férfi indulóként szerepeltek.

Idén már tudtuk, hogy mire számítsunk. Éjszaka a második helyen voltunk, végül visszacsúsztunk a harmadik helyre. Nyilván vannak erősebbek nálunk. Nekünk nem ez a fő profilunk

– kezdte Lakatos Attila, a csapat egyik tagja. A Fanatikosok egytől egyig crossfitesek, akik szeretnek belekóstolni más sportágakba is.

Fanatikosok - idén a tapasztalatokkal felvértezve vágtak bele a Ring 24-be, dobogós helyezést értek el. Fotó: Takács Róbert/Facebook

A Ring 24 egy teljes napnyi száguldás

A teljesítés során egymást váltva tekernek a csoport tagjai, akik egyszerre 3-5 kört vállalnak. Egy csapattag – sebességtől függően – átlagosan 35 percet tölt kerekezéssel, majd a paddockban átadja a chipet a következő rajtolónak. A várakozóknak így van egy kis ideje pihenni és pótolni az energiát. Utóbbiban is változtattak az előző évben tapasztaltak alapján: több ételt vittek de gumicukorból és csokiból is több került a csomagokba az egyszerű, gyorsan felszívódó szénhidrátok miatt.

„Oda kell figyelni az étkezésekre, de a hidratálásra is, ellenkező esetben jön a rosszullét és a remegés. Idén három segítségünk volt, ketten a megfelelő energiapótlásra ügyeltek, de velünk volt a masszőrünk is. A masszázs bizony kellett. Ez a verseny egyszerűnek tűnik, de nem az. Ez egy összetett dolog. Nem úgy van, hogy csak felülök a biciklire és tekerek. Ha el akarok valamit érni, ahhoz tempó is kell”