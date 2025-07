Rengeteg gyerek ugrik mától medencébe Győrben

Július 16. és 19. között Győr ismételten házigazdája lesz az egyik legnagyobb hazai utánpótlás-úszóeseménynek: az 57. Országos Gyermek Bajnokságnak. A Győri Aqua Sportközpontban rendezett rangos versenyen 75 egyesület több mint 400 fiatal versenyzője méri össze tudását. A versenyt minden alkalommal hatalmas érdeklődés övezi, hiszen nem csupán az úszásról, hanem a közösségről, élményekről és a városi turizmus fellendüléséről is szól.

A négy napos esemény ideje alatt versenyzők, szülők, edzők, sportvezetők és szurkolók népesítik be Győrt, így a város szálláshelyei, éttermei és kávézói is megtelnek élettel. A rendezvény különleges turisztikai jelentőséggel bír: a több száz vendég nemcsak a versenyszámokat követi figyelemmel, de felfedezi a „folyók városának” kulturális és gasztronómiai értékeit is. A sport és a turizmus így kéz a kézben erősítik Győr imázsát és gazdaságát.

A házigazda UNI Győri Úszó SE 18 fiatal tehetséggel képviseli Győrt: Bajzát Olivia, Bencze Jázmin Liliána, Bergendi Gellért, Berkes Bertold, Csukás Lídia, Glatter Melina Anna, Hauptmann Márton, Kondor Barnabás Imre, Krug Ákos, Pannonhalmi Lázár Elemér, Samu Karolina, Somogyi Fernandez Samuel, Stipkovits Tamás, Takács Lilien Mira, Tamás Rebeka, Tóth Karolina, Varga Hanga és Zámbó Anna Villő is medencébe ugrik.

A verseny előfutam–döntő rendszerben zajlik minden nap, így az izgalom garantált – minden reggel új reményekkel indul, minden este új bajnokokat ünnepelhetnek.

Az esemény eredményei élőben követhetők a Magyar Úszó Szövetség hivatalos oldalán.