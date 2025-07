Paks-ETO 1-2 - ÉLŐ

32. perc: Hahn elmegy Krpics mellett a bal oldalon. Petrás kiront a paksi játékosra, aki végül a kapusba lövi a labdát. A kipattanót Silye kapu fölé rúgja 20 méterről.

30. perc: GÓÓÓÓL! Boldor ballal a kapu jobb oldalába lövi a szabadrúgást. 0-1. Az ünneplésnél Megyeri mezét mutatja fel a kispadnál a gólszerző.

29. perc: Simon kap sárga lapot, miután a tizenhatoson kívül ért kézzel a labdába. Remek helyről jár szabadrúgás a győrieknek.

23. perc: Vingler 16 méteres, jobb alsó felé tartó lapos lövését hárítja Simon.

22. perc: Lesgyanús helyzet végén Petrás elvetődve védi Hanh perdítését.

21. perc: Silye balról, a tizenhatosra belépve lövi kapura a labdát, de az túl magasnak bizonyul.

17. perc: Bumba bal oldali beadását Njie fejeli Simon bokájához. Így nincs nehéz dolga a hazai kapusnak.

14. perc: Az első komolyabb paksi támadás végén szögletre pattan a labda Hahn lövése után.

12. perc: Ouro rúgja fel hátulról Gyurkitsot. Megússza egy játékvezetői figyelmeztetéssel.

8. perc: Ouro labdaszerzése után Bumba ível középre. Ismét kezezésgyanús esetet vizsgál a VAR, ezúttal Szekszárdinál, de most nem kell kihívni Rúszt: nem történt szabálytalanság.

2. perc: Vas Gáboron pattan meg egy felpasszolt labda a tizenhatos előterében. A VAR kihívja a Rúszt. Ha szándékosnak ítéli a játékvezető a kezezést, akkor ez akár kiállítást is érhet. Ám a paksiak szerencséjére Njie lesen állt, így kifelé jár a szabadrúgás a hazaiaknak.

1. perc: A fehérben játszó ETO kezdi a meccset. Zöldben a paksiak.

ELŐZETES

Új néven indult tegnap a magyar élvonalbeli bajnokság, a Fizz Liga. Az ETO vasárnap Pakson lép pályára.

Az ETO eredményesen szeretné kezdeni a bajnokságot.

A mostani szezon előtt érdekes kérdés, hogy az úgynevezett magyar szabály miként befolyásolja az erőviszonyokat. Bár hivatalosan csak a 2026/27-es idénytől vezetik be, a magyar szövetség a májusi közgyűlésén jelezte, már a mostani évadban minden csapat megkapja az 500 millió forintot, amelyik betartja, hogy legalább öt magyar - közülük legalább egy 21 éven aluli - játékos végigjátssza a meccseket.

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet viszont azt az elvárást fogalmazta meg az államilag elismert akadémiát működtető klubokkal - DVTK, DVSC, ETO FC, FTC, Kisvárda, MTK, Puskás Akadémia - szemben, hogy 7000 percet kell játszaniuk a 2005. január 1. után született játékosoknak, ebből maximum 2000 percet a 2004. január 1. utániak is teljesíthetnek. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a csapatoknak két-három fiatalt kellene szerepeltetniük ahhoz, hogy megtartsák az akadémiai támogatást és a kiemelt akadémiai címet.

A rajton izgalmasnak ígérkezik az ETO FC paksi vendégjátéka. Mindkét csapat a Konferencia-ligában lépett pályára csütörtökön, a győri együttes annyival van nehezebb helyzetben, hogy idegenben játszott és egy hosszú jereváni „kirándulás” után Paksra is utaznia kell.