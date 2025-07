Eláruljuk, mit ünnepel a Mosonmagyaróvári KC új szerzeménye

Az Mosonmagyaróvári KC új szerzeménye, Katarina Dzaferovic 2002. július 14-én született Podgoricában.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC jobbátlövője Katarina Dzaferovic születésnapját ünnepli

Fotó: Motherson Mosonmagyaróvári KC

A Motherson Mosonmagyaróvári KC játékosa a ZRK Buducnost Bodgorica együttesénél mutatkozott be, beválasztották a 2020-as női kézilabda Európa-bajnokság montenegrói keretébe is. A kézilabdázó érkezését 2025 májusában jelentette be a mosonmagyaróvári klub.