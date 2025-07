Jobb edzője lett az FTC-nek - mondta az Audi ETO szakvezetője

A győriek keretében nem volt kimondottan nagy változás, ketten (Rju Un Hi és Győri Alexa) távoztak, míg négy játékos (Szemerey Zsófi, Nathalie Hagman, Helena Elver, Tjasa Stanko) érkezett az együttesbe. Két játékos, Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória várandós, de Szemerey és Hagman érkezésével a klubvezetés gondoskodott az ideiglenes pótlásukról.

Ám nem csak az ETO-nál, a győriek legnagyobb hazai riválásánál, a Ferencvárosnál is igyekeznek még erősebbé tenni a csapatot. Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Sport kérte ki az Audi ETO svéd szakevezetőjének véleményét.

„Jobb edzője lett az FTC-nek, ebben biztos vagyok. Jesper Jensen már bizonyított magasabb szinten, széles a taktikai repertoárja, vele jól járt a Fradi. Lekics egy ikon, de Simon Petra és Darja Dmitrijeva megoldhatja a helyettesítését, míg beállóposzton Vilde Ingstad is erősítést jelent. Valerija Maszlova távozott, de ott van nekik Klujber Katrin, tehát továbbra is erősnek látom őket” – nyitkozta az nso-nak a szakember, aki kitért arra is, melyik külföldi együttes lehet a győriek legerősebb ellenfele:

„Az Esbjerg. Ezúttal is jól erősítettek a dánok, lépésről lépésre fejlődnek, amíg el nem érik a céljukat, a Bajnokok Ligája megnyerését. Visszatér hozzájuk Nora Mörk, kiváló beállóik és átlövőik vannak, szerintem minden eddiginél nagyobb kihívást jelent majd legyőzni őket” – tette hozzá Per Johansson.