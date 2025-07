Már Metzben edz a volt óvári játékos

A francia klub 2027-ig szóló szerződést kötött a 23 éves játékossal, aki júniusig a Motherson Mosonmagyaróvárban szerepelt.

Albek eddig 36-szor lépett pályára a magyar válogatottban, tagja volt a tavalyi, párizsi olimpián hatodik csapatnak. A részben hazai rendezésű decemberi Európa-bajnokságról sérülés miatt lemaradt.

A Metz egy olyan csapat, ahol fiatalokra alapoznak. Úgy gondolom, hogy még fiatal játékosnak számítok, aki nagyon szeretné kipróbálni magát a Bajnokok Ligájában. Ez egy óriási álom volt mindig is a számomra, és egy ilyen komoly csapat, mint a Metz esélyes is a Final Fourba jutásra minden szezonban. Ki szerettem volna lépni a komfortzónámból, három évet töltöttem Magyarországon, nem akartam belekényelmesedni a magyar bajnokságba, illetve az itteni jólétbe. Mert azért szerintem sportolóként nagyon jó élete van Magyarországon mindenkinek

– mondta korábban Albek Anna, és megemlítette, hogy foglalkoztatja a nyelvi kihívás is, illetve az is, hogy újra integrálódjon egy külföldi csapatba. A Metznél – tette hozzá – támadásban és védekezésben is számítanak rá.

A volt mosonmagyaróvári játékosa azóta megérkezett Franciaországba, s már a csapattal edz, erről a klub közölt képeket közösségi oldalán.