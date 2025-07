Vajon sikerül megmenteni a Ludwigsburgot?

Mint arról korábban beszámoltunk: csődeljárást indítottak a HB Ludwigsburg GmbH & Co ellen a ludwigsburgi bíróságon.

Nehéz helyzetben a Ludwigsburg.

Fotó: hb-lb.de

Jelen állás szerint a klub működése egyelőre változatlan. A ludwigsburgi járásbíróság dr. Holger Leichtlét – a GÖRG ügyvédi iroda képviseletében – nevezte ki ideiglenes csődgondnoknak. Jelenleg a klub vezetésével közösen vizsgálja az élvonalbeli csapat megmentésének és átszervezésének lehetőségeit – adta ki közleményben a német klub.

„A gazdasági helyzet feszült, de a szezon előkészületei a tervek szerint haladnak. Célunk, hogy megteremtsük a feltételeket a ludwigsburgi kézilabda jövőjének biztosításához” – nyilatkozta dr. Leichtle.

A Ludwigsburg vezetői is megszólaltak

A klub ügyvezetője, Sebastian Götz, elsősorban a gazdaság általánosan nehéz helyzetét, illetve néhány ígéretes, ám végül kudarccal végződött szponzori tárgyalás hirtelen megszakadását nevezte meg a csődkérelem kiváltó okaként: „Az elmúlt hetekben nagyon ígéretes tárgyalásokat folytattunk, amelyek hirtelen megszakítása okozza a nehéz helyzetet.

A klub elnöke, Christian Köhle is megszólalt a kialakult helyzetről: „Csapatunk a pályán és azon kívül is világos értékrendet képvisel. Nagyon reméljük, ez az elkötelezettség a jövőben is érvényesülhet. Az elnökség támogatja a megkezdett utat, és készen áll arra, hogy minden érintettel együttműködve konstruktív megoldásokon dolgozzon.”

Jelenleg tárgyalások folynak a hitelezőkkel, szponzorokkal és sportszövetségekkel annak érdekében, hogy az ideiglenes csődgondnokkal együttműködve életképes jövőképet dolgozzanak ki a Győri Audi ETO KC egyik riválisának fennmaradására.