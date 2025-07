Csőd – Egyre több top női kézilabdacsapat kerül nehéz helyzetbe

Az elmúlt öt évben hat csapat jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája nagydöntőjébe. Ebből a zsinórban háromszor győztes norvég Vipers már megszűnt, pár napja pedig jött a hír, hogy a német Ludwigsburg ellen is csődeljárást indítottak. A 2024-ben még Bietigheim néven éppen a Győri Audi ETO-tól vereséget szenvedett, így ezüstérmes csapatnál most azon küzdenek, hogy ne jussanak az északiak sorsára.

A Győri Audi ETO játékosa, Dione Housheer a német Ludwigsburg elleni meccsen a 2024/25-ös BL-kiírásban.

Fotó: Krizsán Csaba

A sportági vezetés számára mindenesetre elgondolkodtatónak kellene lennie a helyzetnek, mert ha a topklubok haláltusájukat vívják, akkor mi lehet a helyzet „lentebb”. Jó eséllyel kevesebb pénzből gazdálkodva, gyengébb(re taksált) játékosokkal működnek a klubok, ami viszont a színvonalra lehet hatással. Alighanem kijelenthető, amit sokan már korábban is mondogattak, a női mezőnyben nincs tizenhat BL-szintű együttes.

Ráadásul ebben a sorozatban indulni komoly költség, miközben nem áll fent az a helyzet, mint például a fociban, hogy komoly pluszokat lehessen keresni győzelmekkel, pontokkal. Gyakorlatilag a BL-szereplés abban az esetben rentábilis, ha minimum a négy közé jut a csapat, de költségvetést nagyban befolyásoló pénzösszeget még a végső sikerrel sem lehet keresni.

A Ludwigsburg esete figyelmeztető lehet a magyar kluboknak is

Jelenleg a magyar sportfinanszírozásnak is köszönhetően a magyar csapatokat egyelőre nem fenyegeti a fentiekhez hasonló veszély, de nem árt résen lenni. Mert ha a jó világnak egyszer mégis vége lesz, nem vagyok benne biztos, hogy ezt túl tudják élni. Jól látható, hogy a norvég és a német gazdaság sem tud fenntartani egy top női kézilabdacsapatot, melynek üzemeltetése több más sportághoz hasonlítva nem a legdrágább mulatság.