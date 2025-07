Képernyőn az ETO, magyar foci, motorverseny a Balaton Parkban, Forma–1 - rengeteg sport a tévében, íme a hétvége élő közvetítései

Fotó: Vasvári Tamás

Match 4

13.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Liverpool-AC Milan, Hongkong

20.30: Autósport, IndyCar, 14. futam, Laguna Seca, időmérő

Július 27., vasárnap

M4 Sport

4.00: Vizes világbajnokság, Szingapúr, úszás, előfutamok

6.00: Vizes világbajnokság, Szingapúr, műugrás, férfi toronyugrás, döntő

8.30: Forma-3, Belga Nagydíj, futam, Spa-Franchochamps

10.00: Forma-2, Belga Nagydíj, futam, Spa-Franchochamps

13.00: Vizes világbajnokság, Szingapúr, úszás, elődöntők, döntők

15.00: Forma-1, Belga Nagydíj, futam, Spa-Franchochamps

18.00: Labdarúgás, női Európa-bajnokság, döntő, Anglia-Spanyolország

M4 Sport+

14.00: Vizes világbajnokság, Szingapúr, úszás, elődöntők, döntők

15.50: Labdarúgás, Fizz Liga, Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good

17.50: Labdarúgás, Fizz Liga, Paksi FC-ETO FC

19.50: Labdarúgás, Fizz Liga, Puskás Akadémia FC-Kolorcity Kazincbarcika SC

Sport 1

11.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Ulánbátor

14.00: Darts, World Matchplay, Blackpool, nők

21.00: Darts, World Matchplay, Blackpool, döntő

Sport 2

10.30: Autósport, F4 CEZ, Csehország, Most, 2. futam

12.30: Autósport, TCR Eastern Europe, Csehország, Most, 2. futam

15.15: Autósport, F4 CEZ, Csehország, Most, 3. futam

19.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Connecticut Sun-Golden State Valkyries

Eurosport 1

11.30: Autósport, márkakupa, Porsche Szuperkupa, Belgium

13.00: Országúti kerékpár, Tour de France, nők, 2. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, Tour de France, 21. szakasz

Eurosport 2

07.55 és 10.20: Universiade, Németország, atlétika

14.20: Hegyikerékpár, Európa-bajnokság, Melgaco, nők

17.50: Formula-E, világbajnokság, London, 2. futam

21.00: Golf, PGA Tour 3M Open

Arena 4

10.45: Motorsport, Superbike, vb, Magyarország, Balaton Park, 8. futam, SBK Superpole Race

12.15: Motorsport, Superbike, vb, Magyarország, Balaton Park, 8. futam, WCR 2. verseny

13.30: Motorsport, Superbike, vb, Magyarország, Balaton Park, 8. futam, SBK 2. verseny

15.00: Motorsport, Superbike, vb, Magyarország, Balaton Park, 8. futam, SSP 2. verseny

20.00: Autósport, Nascar Cup Series, 22. futam, Brickyard 400, Indianapolis

1.00 és 3.00: Tenisz, ATP-torna, Washington, elődöntők

13.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Arsenal-Newcastle United, Szingapúr

16.00: Labdarúgás, skót Ligakupa, St. Mirren-Ayr United

21.00: Autósport, IndyCar, 14. futam, Laguna Seca

23.00: Tenisz, ATP-torna, Washington, döntő