Jól sikerült a főpróba

A honi szövetség tájékoztatása szeint óriási mezőnyben kell majd helytállnia a magyar lövőknek az európa-bajnokságon, melyet a tavalyi párizsi olimpia sportági versenyeinek is otthont adó Chateauroux-ban rendeznek, a francia fővárostól 270 kilométerre. Az Eb-re – melyen valamennyi szakág szerepel - 49 ország 975 sportolóját nevezték.

A magyar felnőttcsapatban a hazai élmezőny legjobbjai szerepelnek, így lőállásba lép majd a sportpisztolyban olimpiai bronzérmes Major Veronika, a légpisztolyban világbajnoki negyedik Fábián Sára Ráhel, illetve a világ- és Európa-bajnok puskás Péni István, valamint a négyszeres Európa Játékok-győztes, ugyancsak puskás Pekler Zalán is. Sinka László, a szövetség főtitkára azt mondta, hogy a csapattól a két-három érem mellett 3-4 döntős szereplést remélnek.

„Óriási mezőny lesz az Európa-bajnokságon, melyen a magyar csapat is komoly létszámmal lesz jelen és nagyon bízunk benne, hogy jól fog szerepelni a küldöttség” – tette hozzá Sinka László.