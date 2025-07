Ötven sikeres év a kispadokon - befejzi pályafutását a vármegye legaktívabb edzője, Horváth Tamás

„Még 1975-ben kezdtem el az edzősködést, vagyis már ötven éve. Azt ígértem magamnak, hogy eddig csinálom. Úgy néz ki, hogy ez így is lesz” – mondja Horváth Tamás, aki valószínűleg a régió legaktívabb edzője, s talán nincs olyan játékos, klubvezető, aki ne ismerné a nevét. Több mint kétezer alkalommal ült kispadon, s irányított csapatokat a megyei III. osztálytól egészen az NB I-ig. Csupán kétszer dolgozott Győr-Moson-Sopronon kívül, egyszer Celldömölkön volt szakmai igazgató, majd Ajkán vezetőedző. Közben harminc évig vezette a hagyományos, majd az UEFA-edzőképzést, megyei instruktor is volt. Nemrég kapta meg az aranydiplomáját, s úgy döntött, befejezi edzői pályafutását.

Jó lesz kicsit pihenni, már el is köszöntem a legutóbbi csapatomtól Hegyeshalomban - mondja Horváth Tamás.

„Sajnos nem tudtam azt személyesen átvenni, mert befizetett utunk volt, de utólag már megkaptam. Jó lesz kicsit pihenni, már el is köszöntem a legutóbbi csapatomtól Hegyeshalomban, ötven éven keresztül kicsit sok volt már az állandó szombat-vasárnapozás” – árulta el Horváth Tamás.

„Pápán egy grund mellett nőttem fel, az egész napunkat focival töltöttük, de tornászként kerültem a TF-re – folytatta a szakember. – Ott persze csatlakoztam az egyetemi csapathoz, négy évig futballoztam. Hetvenötben testnevelőként, labdarúgóedzőként végeztem, két év múlva az akkori legmagasabb képesítést, a szakedzői diplomát is megszereztem. A TF után Győrbe kerültem, a főiskolán harmincöt évig testnevelőként dolgoztam. Közben elkezdtem edzősködni az akkori ETO ifi kettőnél. Másfél év múlva kerültem a MÁV DAC-hoz, ahol megszakításokkal tizenöt évet dolgoztam. Meghatározó, szép időszak volt ez az életemben. Talán azért is, mert a legnagyobb sikeremet is ott értem el. Az elnök, Tagai István egészen fiatalon szavazott nekem bizalmat, volt olyan játékos, aki idősebb volt nálam. Igazán nagyszerű csapatunk volt, NB II-esként úgy jutottunk el a Magyar Kupában a legjobb nyolcig, hogy három élvonalbeli együttest, a Zalaegerszeget, a Verebes József irányította Videotont és a Kaposvárt is kiejtettük. A negyeddöntőben tízezer néző előtt játszottunk izgalmas meccset a Honvéddal.”