Hetvenöt éves lett az ETO-t is irányító edző

Egervári 1950. július 15-én született Pomázon, s labdarúgóként a Kispesten töltött négy szezon annyira meghatározó volt számára, hogy elmondása szerint a mai napig Honvéd-szurkoló. Az MNK-ezüstérem mellett az 1974/75-ös idényben egy bajnoki második helyezést is elért a klubbal, majd egy szezonon keresztül a SZEOL AK-ban futballozott, végül pedig az MTKVM-hez igazolt. A kék-fehéreknél ugyancsak négy idényen keresztül (1977–81) játszott, 1978-ban bajnoki bronzérmes lett, de közben elvégezte a szakedzői tanfolyamot, s az 1980/81-es idény végén, 31 esztendősen befejezte játékos-pályafutását.

Az átállásra azonban nem kellett sokat várnia, mivel néhány nappal később már Mezey György pályaedzőjeként dolgozott az MTK-nál. A vezetőedzőt 1983-ban kinevezték szövetségi kapitánynak, aki Egervárit kérte fel segítőjének, és 1986-ig együtt dolgoztak. 1993-tól sikerekben gazdag vezetőedzői pályafutása is kezdetét vette. A BVSC-nél három idényen keresztül dolgozott, amelynek végén, 1996-ban bajnoki és Magyar Kupa-ezüstéremmel távozott, majd az MTK-nál eltöltött két szezonja után bajnoki címmel (1999) búcsúzott a fővárosi klubtól. Következő állomáshelye (1999–2002) a Dunaferr volt, amelynek irányításával 2000-ben arany-, egy évvel később ezüstérmet szerzett. A sikeres időszak után két idényre visszatért az MTK-hoz, és az első szezon végén újabb bajnoki címmel bővült az éremkollekciója. Később a Vasas (2004–2006), a Győri ETO (2007–2009) és a Diósgyőr (2016) vezetőedzője is volt.

Egervári Sándor rögtön az első évében harmadik lett az ETO-val.

Fotó: M. Németh Péter

Az ETO vezetőedzője a 2007/2008-as idényben lett, vele rögtön bronzérmes lett a győri gárda. A következő idény már nem volt ennyire sikeres, az őszi szezon végén, egy pikáns rajzot a fiókjában hagyva távozott.

Összességében vezetőedzői pályafutása alatt három bajnoki arany- és két ezüstérem, illetve egy Magyar Kupa-ezüstérem a mérlege.

Mindezek mellett a legnagyobb sikerét talán az U20-as válogatott szövetségi edzőjeként érte el, mivel a korosztályos együttes a 2009 őszén rendezett egyiptomi világbajnokságon bronzérmet szerzett. Bő háromnegyed évvel később a magyar szövetség szerződést bontott Erwin Koeman szövetségi kapitánnyal, a megüresedő posztra pedig Egervárit nevezte ki. A felnőttválogatottat valamivel több mint három éven keresztül irányította, összesen 34 mérkőzésen 17 győzelem, nyolc döntetlen és kilenc vereség a mérlege.

Az elmúlt hét évben visszavonultan él, mivel 2018 augusztusában agyvérzést kapott.