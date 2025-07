Hajszánék nagyszerűen meneteltek 36 éve, most kicsit félti az ETO-t

Az elmúlt idényben idehaza negyedik helyen végző ETO FC hamarosan a Konferencia-ligában vitézkedhet, a győriek csütörtökön 18 órától a második selejtezőkörben az örmény Pjunik otthonában lépnek pályára, egy hét múlva pedig Győrött rendezik a visszavágót.

Harminchat évvel ezelőtt, 1989 nyarán is játszott nemzetközi mérkőzéseket az ETO, akkor az úgynevezett Intertotó-kupában szerepeltek a győriek.

Az Intertotó-kupát először az 1961/62-es idényben rendezték meg, mégpedig 32 együttes részvételével. Az indulók szinte kizárólag Közép- és Észak-Európából kerültek ki. A finálét végül két holland gárda, az Ajax Amsterdam és a Feyenoord vívta, és a végső győztes az amszterdami társulat lett.

A sorozatba a magyar csapatok a következő idényben kapcsolódtak be. Ekkor a Dorogi Bányász csak második lett csoportjában, de a Tatabánya, a Pécsi Dózsa és az Újpesti Dózsa egyaránt továbbjutott, sőt, előbbi kettő az elődöntőig menetelt – de ott mindkét együttes kiesett.

1967-től már csak csoportmérkőzéseket rendeztek, vagyis az Intertotó-kupának nem volt végső győztese. A célját viszont akkor is betöltötte, hiszen a nyáron rendezett összecsapások rendre szerepeltek a totóprogramban, és hogy a viadal vonzóbb legyen a csapatok számára, így a csoportgyőztesek pénzjutalmat is kaptak – mintegy 10–15 ezer svájci franknak megfelelő összeget.

Az ETO kétszer is játszott az Intertotó-kupában, volt, hogy egészen szépen menetelt. Ilyen volt az 1989-es sorozat, amelynek csoportküzdelmeit csaknem megnyerték a zöld-fehérek.

A Kisalföld beharangozója.

Győzelem a dánok ellen.

A Kisalföld 1989. július 16-i számában a dán Bröndby 1–0-ás legyőzése után azt írtuk: kézzelfogható közelségbe került az elsőségért járó „negyvenezer márka”.

Az ETO ugyanis az utolsó kör előtt, megelőzve a dánokat, a Grasshopperst és az Admirát is, vezette a négycsapatos csoportot. Sajnos azonban az utolsó meccsen Svájcban 2–1-re kikaptak Hajszánék, így a Grasshoppers végzett a csoport élén.

Ezzel együtt a ma már 63 éves, de szinte még mindig kirobbanó formában lévő korábbi győri támadó azt mondja, szép emlék számukra az a nemzetközi szereplés.

„Bár nem nagyon szoktam szabadrúgást lőni, akkor valamiért én vállaltam el az egyiket, és szerencsére gól is lett belőle, amivel le is győztük itthon a Bröndbyt” – idézi fel a történteket Hajszán Gyula, aki amúgy a Dánia elleni 1–1-es meccsen is betalált, s az Admirának is két gólt lőtt.

„Örültünk a kupameccseknek, hiszen jó csapatok ellen játszhattunk, s kimozdulhattunk itthonról, megmutathattuk magunkat külföldi szakembereknek. Persze az sem volt elhanyagolható, hogy a meccsek miatt kevesebb volt az edzés” – teszi hozzá a győri legenda, aki sajnálta, hogy nem nyerték meg a csoportot. „Igaz, a pénz valószínű, nem a miénk lett volna, de azért így is jutott egy kis prémium számunkra.”