Négy győri a két vb-csapatban

Győri vb szeptemberben

Az elnökség jóváhagyta a győri maraton világbajnokságon induló keretet is. Bauer Gyula vezetőedző a válogatók eredményei alapján állította össze a csapatot. A kilencszeres világbajnok Kiszli Vanda triplázni fog, kajak egyesben rövid körön és a klasszikus számban, illetve párosban Szerafin Zsófiával is elindul.

A szintén kajakos Péli Zalán (felnőtt K-1 rövid kör, K-2, illetve U23 K-1) és Csépe Panna (K-1, K-2, U23 K-1) szintén három számban bizonyíthat, míg kenuban Laczó Dániel (felnőtt C-1 és C-2), Pluzsik Mihály (felnőtt C-1 és U23 C-1) és Matkovics Lili Sára (felnőtt C-1 és U23 C-1) is két-két számot vállal.

A gyorsasági vb-n 5000 méteren induló versenyzők maguk dönthették el, hogy B egységként szeretnének-e indulni a rövid körös számban. A kajakosoknál Csikós Zsóka és Varga Ádám, míg kenuban Csorba Zsófia és Adolf Balázs is vállalta a részvételt, így nekik is lehet majd szurkolni szeptember elején. Az is biztossá vált, hogy az idei SUP-világbajnokságon Kocsis Csillag és Szabó Zénó képviselheti majd a magyar színeket. Az eseményt október 29. és november 2. között Abu-Dzabiban rendezik, mindkét magyar az ifjúsági korosztályban fog versenyezni.

A milánói vb-n induló magyar csapat

Férfiak

K-1 200: Csizmadia Kolos

K-1 500: Varga Ádám

K-1 1000: Kopasz Bálint

K-1 5000: Varga

K-2 500: Kurucz Levente, Nádas Bence

K-4 500: Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor

C-1 200: Hajdu Jonatán C-1 500: Fejes Dániel

C-1 1000: Adolf Balázs C-1 5000: Adolf

C-2 500: Kollár Kristóf, Juhász István

C-4 500: Kollár, Juhász, Hajdu, Fejes

Nők

K-1 200: még nem dőlt el

K-1 500: Csikós Zsóka

K-1 1000: Csikós

K-1 5000: Csikós

K-2 500: Kiss Blanka, Lucz Anna

K-4 500: Fojt Sára, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese

C-1 200: Takács Kincső

C-1 500: Opavszky Réka

C-1 5000: Csorba Zsófia

C-2 200: Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C-2 500: Kiss, Nagy

C-4 500: Kiss, Nagy, Opavszky, Csorba

A győri maratoni vb-n induló felnőtt magyar csapat

Férfiak