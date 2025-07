Vissza a jövőbe – a feljutásért indul harcba a Gyirmót FC Győr

„Ez egy szép feladat. Szeretjük a kihívásokat és azon leszünk, hogy megvalósítsuk.”

Weitner Ádám, a Gyirmót FC vezetőedzője szeretné kialakítani a játékosok saját stílusát.

Fotó: Csapó Balázs

Jól sikerült a felkészülés, ugyanakkor a játékosok fizikumát is szeretnék erősíteni. Az elképzelt játékelemek megvalósításához még szükségük lesz némi időre, de készen állnak a bajnokságra a vezetőedző szerint. A kiesés visszavetette a játékosok önbizalmát, Weitner úgy véli, ennek egyetlen ellenszere van, a siker.

Hajdú Ádám csapatkapitány az öltözői hangulatról beszélt. A játékos kiemelte a tulajdonosok hozzáállását, amit a kieséskor tanúsítottak. Úgy érzi, mindenki pozitívan állt bele a munkába, a Gyirmóton maradó játékosok készen állnak együtt dolgozni a megfogalmazott célért.

Koltai Tamás, a Gyirmót SE vezetőedzője számára a legfontosabb az NB III-as csapat támogatása az edzéseken, a játékosok felkészítésében és taktikailag is. Emellett eltökélték, hogy feljussanak, ehhez viszont a játékosoknak hozzá kell szoknia a komolyabb összecsapásokhoz is.

Polyák Gábor, a Bágyogszovát ezdője és a Gyirmót SE Győr utánpótlás szakmai igazgatója

Fotó: Csapó Balázs

Polyák Gábor, a Gyirmót SE vezetője érintette az utánpótlás kérdését is: mintegy 400 gyerek edz Gyirmóton. Céljuk, hogy a csapat a fiatal labdarúgókra vonatkozó szabálynak úgy tegyen eleget, hogy megfelelő számú saját nevelés legyen a keretben, ne kelljen a klubnak más akadémiáról fiatal játékost Gyirmótra csábítania. A jelenlegi keretben 6 saját nevelésű labdarúgó szerepel és törekszenek arra, hogy ez a tendencia megmaradjon.

Végül Horváth Áron, a Gyirmót FC Győr ügyvezető igazgatója kapott szót.

„Amikor elfogadtuk a tulajdonosok felkérését, az első perctől kezdve elemeztük azt, hogy mi vezethetett el idáig. A bajnoki rajt előtt úgy gondolom, a múltat zárjuk le és felejtsük el. A tulajdonosok által is megfogalmazott idei célokat sikerült annyiban elérnünk már most, hogy sikeres felkészülést tudunk magunk mögött" - mondta el az ügyvezető, és hozzátette: az infrastruktúra racionális mértékű fejlesztését is elvégzik az év során.

A Gyirmót FC Győr 2025/2026-os kerete: Kapusok: Rusák Edvárd, Kecskés Barnabás, Papp Zsombor

Védők: Hudák Dávid, Hajdú Ádám, Lányi Bence, Szegi Vince, Marlen Marcell, Nagy Tamás (Komáromból), Vincze Ádám (Soroksárról)

Középpálya: Katona Máté, Kovács Dominik, Madarász Márk, Hudák Martin, Kiss Norbert,

Támadók: Iván Alex, Kicsun Jevhenyij, Gajdos Zsolt, Miknyóczki Ádám, Szarka Ákos (Ajkáról), Tömösvári Bálint (Veszprémből), Nagy Krisztián (Nagykanizsáról)

A Gyirmót FC Győr július 27-én 19 órakor kezdi meg az idényt a Sopron ellen az NB III Északnyugati csoportjában, a MOL Magyar Kupa sorsolásának köszönhetően ugyanezzel a csapattal mérkőzik augusztus 2-án.