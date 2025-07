Tovább dagad az evezősbotrány

„Egy sokkal erősebb férfit egy sokkal gyengébb nőre cseréltünk. Úgy gondolom, az erkölcsi győzelmet learattuk. Az evezősklubok többsége velünk szimpatizál. Ha vissza kell adnunk az aranyat, visszaadjuk, de valójában a versenypályán mi győztünk. Ilyen még soha nem fordult elő a történelem során.”

A dobogó tetején ünnepeltek a GYAC versenyzői, majd elvették az aranyérmet.

Fotó: Győri Atlétikai Club

A ferencvárosi klub óvása azért is méltatlan, mert az országos bajnokság eredményeit, a sportolók teljesítményét teljes mértékben a háttérbe helyezi. A fellebbezést a következő elnökségi ülésen, egy hónapon belül tárgyalni fogják. Az eredmény a klubok rangsorába beleszámít, amihez még az augusztusi Beach-sprint Országos Bajnokság helyezéseit is hozzáteszik, így az óvás akár a végső rangsoron is módosíthat.

Az eset precedensértékű, a GYAC ügye miatt felülvizsgálják és módosítani fogják a versenyszabályzatot.