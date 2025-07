Görög ellenféllel kezd az Európa Ligában az MKC

A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy az óváriak szeptember 27-én vagy 28-án hazai pályán kezdenek, a visszavágót egy héttel később rendezik. Továbbjutás esetén a norvég bajnoki ezüstérmes Tertnes Bergen következik Dragan Adzic vezetőedző együttese számára.

Az óváriak hétfőn kezdték el a felkészülést új edzőjük irányításával.

Fotó: MKC/Facebook

Az MKC ellenfele nagy részben görög játékosokra támaszkodik, javarészt montenegrói légiósokkal kiegészülve. A nemzetközi porondon rutinos együttesnek számítanak, hiszen az korábbi években KEK-et és EHF Európa Kupát is játszottak. Tavaly egészen negyeddöntőig jutottak, ami a korábbi szezonokhoz képest kiemelkedő teljesítménynek számított a klub életében – írta a rivális együttesről az mkcse.hu

„Számunkra jó hír, hogy Adzo biztosan jól ismeri elsősorban a montenegrói játékosokat, így szerintem nagyon jól fel tud majd készíteni bennünket erre a két meccsre. Ismertebb név a csapatban Tsakalou, aki Bajnokok Ligájában is megfordult, és egy több pozícióban is bevethető agilis játékos. Rá külön is fel kell készülnünk, és nagy figyelmet fektetünk majd az ellene való védekezésre. Nagyon várjuk már a nemzetközi mérkőzéseket is, és természetesen a célunk újra a főtáblára kerülés” – nyilatkozta a sorsolást követően csapata honlapján az MKC kapitánya, Tóth Eszter.

Az MKC felkészülési programja. Fotó: MKC/Facebook

A második körben a MOL Esztergom ellenfele a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles vagy a szerb bajnok Crvena zvezda lesz. A párharc első meccsét házigazdaként játssza Elek Gábor vezetőedző csapata november 8-án vagy 9-én, a visszavágó ebben az esetben is egy héttel később lesz. Az első fordulóban Korsós Dorina és Töpfner Alexandra csapata, a román Rapid Bucuresti az osztrák bajnok Hypo Niederösterreich ellen lép pályára. A második körben a Papp Nikolettát foglalkoztató román CS Minaur Baia Mare a török Armada Praxis Yalikavakspor vagy a dán HH Elite együttesével játszik. Ogonovszky Eszter csapata, a spanyol bajnok Super Amara Bera Bera ellenfele a francia JDA Bourgogne Dijon lesz. Planéta Szimonetta együttese, a lengyel PGE MKS FunFloor Lublin legnagyobb hazai riválisával, a lengyel bajnoki címvédő KGHM MKS Zaglebie Lubinnal került össze. Faragó Luca, Szabó Anna és Kuczora Csenge csapata, a címvédő német Thüringer HC selejtező nélkül csoportkörös, amely január 10-től február 22-ig tart majd.