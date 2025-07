Gólokkal emlékeztek a gyirmóti mecénásra, hatalmas tapsot kapott Vincze Ottó - galériával, videóval

„Köszönjük a bágyogszovátiaknak, hogy ismét megrendezték ezt a tornát, mert mi tulajdonképpen ilyenkor hazajöhetünk. Én sokáig futballoztam, s valószínű édesapánk hatása nélkül is szeretnénk a labdarúgást, de örülök, hogy vele együtt kezdhettük el ennek a csodálatos sportágnak a támogatását. Ha látná, biztosan örülne a fejlődésnek, ami Gyirmóton történt, igaz a legutóbbi szezon valószínű, nem tetszene neki. Bevallom, nekünk sem tetszett, de bízom benne, hogy tudunk javítani. Vannak olyan mélypontok, amiket meg kell tapasztalni, hogy aztán lehessen újra felfelé jönni. Nagy öröm számom, hogy Bágyogszováton a poklok-poklának megjárása után újra sokad virágzását éli a foci. A sport és azon belül a labdarúgás nagy közösségformáló erő, ezért a továbbiakban is szeretnénk mellé állni. Az egyesület életének rendberakása megtörtént, amiben elévülhetetlen érdemei vannak Horváth Cs. Attilának, aki immár a Gyirmót mellett Bágyogszováton is ismét letette névjegyét. Amennyiben ez a fejlődés töretlen lesz, el kell gondolkodnunk az infrastruktúra fejlesztésén is, de ennek a kihívásnak is állunk elébe. Ahol gyermek és futball van, ott jövő is van. Örülök neki, hogy mi itt most ezt megélhetjük” – mondta érdeklődésünkre, majd a torna megnyitóján ifjabb Horváth Ferenc, az egykori mecénás, Horváth Ferenc egyik fia.

A gyirmóti futballcsapat volt patrónusa, az Alcufer alapítója, Horváth Ferenc a rábaközi községből származott és élete végéig szívén viselte szülőfaluja sorsát. Ez volt az emlékére, tiszteletére rendezett tizenkilencedik futballtorna Bágyogszováton, ahol ezúttal is négy csapat lépett pályára, s játszott a nagy meleg ellenére izgalmas találkozókat.