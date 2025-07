Pengeélen táncolt a Hungaroring, ultimátumot kaptak

A Formula-1 2003 óta halad a mai nyomvonalon. Forrás: Nemzeti Sport

Bár drasztikus változtatásokra nem volt szükség, finomhangolásokat azért végeztek a mogyoródi pályán, az elsőt mindjárt 1988-ban. Egy sikánt kivettek, ezzel növelni tudták a szakaszon elhaladó versenyautók átlagtempóját, viszont így az addigi 4014 méterről 3975 méterre csökkent a pálya hossza.

A módosításnak köszönhetően Ayrton Senna 1988-ban még 1:27,635-ös, 1989-ben már 1:19,726-os köridővel szerzett pole pozíciót.

A mérnökök 13 évvel később vették újra elő a terveket és fogtak bele a technikai fejlődéshez (ezzel a versenyautók gyorsulásához) igazodó, újabb átalakításhoz. A cél az volt, hogy bővítsék az előzési lehetőségeket, ennek érdekében meghosszabbították a célegyenest és a kanyar ívét is átalakították. Ezen a nyomvonalon versenyzett többek közt Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton és Charles Leclerc is.

Bár a nyomvonalhoz hozzányúltak és 2017-ben újraaszfaltozták a pályát, a kiszolgáló létesítmények egyre csak pusztultak.

Épp ezért kapott a Hungaroring ultimátumot: ha nem tudják a pályához tartozó létesítményeket is a nemzetközi verseny színvonalának megfelelően felújítani, nem hosszabbítják meg a 2026-ig érvényes szerződést, félő volt, hogy megszűnik a magyar futam.

Az infrastruktúrát, a közműhálózatot, a paddockot, a főépületet és a fedett főlelátót is „gatyába rázták” és két gyalogos alagutat is fúrnak a pálya alatt. A Hungaroring új arcát mutatta már a tavalyi évben is a mezőnynek.

A felújítás 2024-es, első ütemében öt hónapig munkagépek uralták a Hungaroringet a versenyautók helyett.

Forrás: Hungaroring

A beruházás ugyan csak 2026-ra készül el teljesen, a sportági vezetők bizalmat szavaztak a Hungaroringnek és 2032-ig biztosan lesz Magyar Nagydíj a mogyoródi pályán. A következő épp az előttünk álló hétvégén.