ETO - Pakson az első pontokért

Új néven indult tegnap a magyar élvonalbeli bajnokság, a Fizz Liga. Az ETO vasárnap Pakson lép pályára.

Az ETO eredményesen szeretné kezdeni a bajnokságot.

A mostani szezon előtt érdekes kérdés, hogy az úgynevezett magyar szabály miként befolyásolja az erőviszonyokat. Bár hivatalosan csak a 2026/27-es idénytől vezetik be, a magyar szövetség a májusi közgyűlésén jelezte, már a mostani évadban minden csapat megkapja az 500 millió forintot, amelyik betartja, hogy legalább öt magyar - közülük legalább egy 21 éven aluli - játékos végigjátssza a meccseket.

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet viszont azt az elvárást fogalmazta meg az államilag elismert akadémiát működtető klubokkal - DVTK, DVSC, ETO FC, FTC, Kisvárda, MTK, Puskás Akadémia - szemben, hogy 7000 percet kell játszaniuk a 2005. január 1. után született játékosoknak, ebből maximum 2000 percet a 2004. január 1. utániak is teljesíthetnek. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a csapatoknak két-három fiatalt kellene szerepeltetniük ahhoz, hogy megtartsák az akadémiai támogatást és a kiemelt akadémiai címet.

A rajton izgalmasnak ígérkezik az ETO FC paksi vendégjátéka. Mindkét csapat a Konferencia-ligában lépett pályára csütörtökön, a győri együttes annyival van nehezebb helyzetben, hogy idegenben játszott és egy hosszú jereváni „kirándulás” után Paksra is utaznia kell.

Paksi FC-ETO FC

Paks, vasárnap, 18.00.

Az említett magyarszabály miatt jelentős változások várhatók az ETO összeállításában. Az előkészület során, valamint a kupameccs alkalmával is kiderült, hogy a védelem tengelyében Heitor pótlása egyelőre nem sikerült. Az esetleges paksi jó eredmény eléréséhez pedig stabil védekezésre lenne szükség az ETO részéről.