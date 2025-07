75 éves az ETO legendája

Pénzes Mihály, a Rába ETO válogatott labdarúgójának pályafutása érdekesen kezdődött.

Pénzes Mihály, az ETO válogatott játékosa itt még anyaegyesületében, a Soproni Vasasban.

„A Soproni Vasasban, a megyei első osztályban játszottam. Kőszegen kéthetes alapozáson vettem részt az ETO-val, s utána leigazoltak - emlékezik. - 1971 őszén be is mutatkozhattam az első csapatban, így egyszerre öt osztályt léptem előre. Az első NB I-es meccsemet Egerben játszottam és az én gólommal lett egy-egy az eredmény. Majdnem kétszáz mérkőzésen szerepeltem az élvonalban, s abban az évben hagytam abba a játékot, amikor Verebes József Győrbe jött. Igaz, Kovács Imre jóvoltából akkoriban többnyire már csak a fakóban játszottam, kis szerencsével én is tagja lehettem volna a Rába ETO aranycsapatának.”

A zöld-fehérekkel 1979-ben kupagyőztes lett, a legszebb bajnoki sikereit pedig a hetvenes évek közepén, Farsang Ferenc edzősége idején érte el, amikor bronzérmet szereztek.

Pénzes Mihály figyeli, amint Bálint László szabadrúgása után a labda a luxemburgi hálóban köt ki.

Az ETO-ból volt válogatott

„A nagyválogatottba először Bozsik József hívott be, a Práterben Ausztriával játszottunk, én pedig kispados voltam. A kapitány a szünetben szívinfarktust kapott, a második félidőre ki sem tudott jönni. Noha Fekete sérülten játszott ebben az időben, >Cucu< utódja mégsem cserélt be. Később Luxemburgban szerepeltem EB-selejtezőn, ez az egyetlen felnőtt válogatottságom. Walesben még tartalék voltam, de többet már nem hívtak meg a nagyválogatottba. Mindez Moór Ede kapitánysága alatt történt, ”

Az NB I-ben harmincnál több gólt szerzett, ezek közül egy azonban úgy került a neve mellé, hogy a labda érvényesen nem is került a hálóba.

„Pályafutásom legérdekesebb gólját az MTK-nak rúgtam. Akkoriban volt játékoszendülés a kék-fehéreknél Palicskó Tibor edző ellen, s elég forró hangulatban játszottunk Győrött. A hetvenharmadik percben jobbról kapura lőttem egy labdát, ami oldalról a hálótartó vasat találta el, majd hátul végiggurult a hálón. Többen gólt kiáltottak, mire Csernefalvy játékvezető megítélte. Miközben a reklamáló MTK-sok kérésére kiment a partjelzőhöz, a pályára dobott labdát pedig Brünyi mérgében a hálóba rúgta. A bíró visszanézett és azt látta, hogy bent van a labda, így gólt ítélt és ezzel kettő-egyre nyertünk. Az MTK le akart vonulni, csak Palicskó kérésére maradtak a gyepen.”