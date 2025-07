Továbbjutott az ETO FC a Konferencia-ligában, de még lehet utóélete a meccsnek – nyilatkozatokkal, videóval

A különbséget az első félidőben ledolgozta az ETO, de a továbbjutás a rendes játékidő hosszabbításában dőlt el.

Járt a gratuláció a szurkolóktól az ETO játékosainak.

Fotó: Molcsányi Máté

ETO FC–Pjunik Jerevan 3–1 (1–0) Győr, ETO Park, Konferencia-liga, második selejtezőkör, második mérkőzés, 5045 mérkőzés. V.: Bejtullahu (koszovói). ETO: Petrás – Tóth R., Abrahamsson, Krpic, Stefulj – Gavric (Boldor, 93.), Anton, Ouro (Vingler, 82.) – Njie (Zivkovic, 74.), Benbouali (Piscsur, 93.), Bumba. Vezetőedző: Borbély Balázs. Pjunik: Avagjan – Kainourgios (Metoyan, 94.), Vakulenko, Almeida, Miljkovic – Kulikov (Hovannisjan, 66.), Islamovic (Goncalcves, 81.), Alemao (Kovalenko, 81.) – Vareika (Ocansey, 66.), Noubissi, Moreno. Vezetőedző: Jegise Melikjan. Gsz.: Benbouali (16., 69.), Stefulj (90.), ill. Ocansey (84.).

16. perc: Njie és a támadsánál bátran előrehúzódó Tóth R. játszott össze a jobb oldalon, majd utóbbi adott középre, ahol Benbouali védője mellől kibújva, 5 méterről fejelt a hálóba. 1–0.

Noubissi sarokkal továbbította a labdát a csereként beálló Ocansey elé, aki 11 méterről a kapu jobb oldalába továbbított. 2–1. 90. perc: Anton jobb oldali szöglete után Stefulj elé pattant Bumba fejese, majd előbbi, 7 méterről a kapufát is érintve a bal felső sarkoba vágta a labdát. 3–1.

Az ETO 11 év után vereséggel tért vissza a nemzetközi kupaporondra a múlt héten, mivel 2–1-es vereséget szenvedett a Konferencia-liga selejtezőjében az örmény Pjunik otthonában. Az odavágón ráadásul már kétgólos hátrányban is voltak a zöld-fehérek, ám a hajrában egy örmény öngólnak köszönhetően kedvezőbb helyzetbe kerültek a tegnapi visszavágóra. Vitális Milán belázasodott, az ő kiválása volt az egyetlen változás a győri keretben az odavágóhoz képest, a fiatal Bánáti Kevinre kisebb sérülése miatt ezúttal sem számíthatott az ETO vezetőedzője.

Bár láthatólag tudatosan nem esett ellenfelének a győri csapat, az ETO kezdett határozottabban, főleg Njie volt elemében, akinek az első tíz percben két veszélyes megmozdulása is volt, majd a győriek gyorsan megszerzett vezető találatában is szerepet játszott. A gól után is támadásban maradt az ETO, a 26. percben Benbouali lövését védte bravúrral a vendégkapus, fél óra elteltével azonban meghűlt a győri drukkerek ereiben a vér: a már sárga lapos Krpic szabálytalankodott látványosan, de szerencsére elmaradt az újabb színes kártya. Pár perccel ezután már az újabb győri helyzetek miatt izgulhatott a publikum, s bár a játékrész hajrájában Petrásnak is a helyén kellett lennie, az első 45 percben egyértelműen az ETO dominált, de a továbbjutást érő gól még hiányzott.