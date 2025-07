Meg sem állt a Bundesligáig a győri edző

Előbb rúgta a labdát, mint hogy beszélni tudott volna a győri Rácz Zsófia. Minden vágya az volt, hogy válogatott focista lehessen. A szomszédjukban lakott Cs. Kovács László egykori labdarúgó edző, ő invitálta Zsófiát a pályára. Kezdetben egyedüli lányként játszott, de a fiúk között is megállta a helyét, így nem volt kérdés, hogy később helyet kap a női csapatban, majd az utánpótlás-válogatottban is. A középpályás a felnőttek között is szerepelhetett: 113 alkalommal húzhatta magára a válogatott mezét, tíz góllal segítette a nemzeti együttest.

Rácz Zsófia Győrből indult, Lipcséig jutott.

Forrás: Rácz Zsófia

Külföldi kaland

Rácz Zsófia a szombathelyi Viktória FC-ben játszott, amikor bekopogtatott hozzá egy menedzser, külföldi lehetőséget kínálva. Mivel a labdarúgó a jövőjét is a sportban képzelte el, igent mondott az ajánlatra és a német másodosztályú 1. FC Lübarshoz szerződött. Az öt Németországban töltött év alatt úgy érzi, felért sportolói karrierje csúcsára: a Bundesligában szereplő MSV Duisburg csapatában játszhatott.

Mielőtt újra Magyarországra költözött volna, Rácz Zsófia egy évet töltött Hollandiában, a PSV Eindhovenben.

Az ETO-ban zárult a profi karrier

Tudatos volt a hazatérés. Elkezdtem az edzői képzéseket és mellette szakmát is tanultam, itthon fejeztem be a pályafutásomat. Szombathelyről mentem ki külföldre és Győr volt az utolsó állomásom, amit nem bánok, mert két nagyon jó évet töltöttem itt. Az ETO gyermekkorom kedvenc magyar csapata. Elértünk egy bajnoki ezüstöt és egy kupagyőzelmet is

- emlékezett vissza Rácz Zsófia, aki az utolsó aktív éveiben már mint edző is dolgozott.

Karrierje következő lépcsőfoka az volt, amikor megkereste őt az MLSZ: asszisztens edző lehetett a felnőttválogatottnál. Majd újabb kecsegtető lehetőség találta meg: az U19-es csapatot irányíthatta.

Lipcsében az egyik fő szempont a labdarúgóként szerzett tapasztalat volt.

Forrás: Rácz Zsófia

Rácz Zsófia nagyon hamar elérkezett a pályafutása következő állomásához. Lipcsébe került az önéletrajza, a pályafutása felkeltette az ottani szakmai stáb érdeklődését. A személyes beszélgetésen felvázolta az edzői filozófiáját, amivel nagyon gyorsan meggyőzte a vezetőséget és állást ajánlottak neki. Bár nagyon hálás a magyar szövetségnél töltött évekért, úgy gondolta, nem szabad kihagynia ezt a lehetőséget.

Nem igazán hezitáltam, mert úgy gondoltam, hogy a Red Bull Lipcséhez odakerülni a Bundesliga 1-be, szakmailag nagy előrelépés. Kint jóval előrébb tart a női labdarúgás a megítélésben és más területeken is.

- vallja Rácz Zsófia.