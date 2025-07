ETO FC: ha továbbjut a csapat a Konferencia-ligában, költöznie kell – galéria

Daniel Stefulj és Nadhir Benbouali is új igazolásnak számít, hiszen a kölcsönszerződések lejártával sikerült a játékosok korábbi klubjaival megállapodni, így már ők is az ETO színeiben játszhatnak. A sportigazgató úgy véli, a transzferek azt mutatják, hogy van ambíció a csapatban, nem kisebbek, mint az előző szezonban. A további igazolási tervekről óvatosan fogalmazott, azt azonban megerősítette: a védelmet és a támadószekciót is szeretnék erősíteni.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a felkészülésről beszélt

„Elégedett vagyok a felkészüléssel. Az első három hetet hazai felkészüléssel kezdtük, a negyediket Ausztriában töltöttük edzőtáborban. A cseh csapattal vívott küzdelem jó felmérés volt, a továbbiakban is színvonalas mérkőzéseket játszottunk.”

A mester úgy nyilatkozott, elegendő információkat szerzett a csapatáról. Az, hogy a romániai gárda az utolsó pillanatban lemondta a felkészülési mérkőzést, váratlanul érte őket, a gyakorlás pedig fontos lett volna a játékosok meccsterhelése miatt. Pozitívumként hozta fel, hogy sérülés nélkül végig tudták csinálni a felkészülést.