A Rapid Wientől igazolhat az ETO

Sajtóinformációk szerint Jovan Zivkovic lehet az ETO FC új játékosa. Az Osztrák Labdarúgó Szövetség átigazolási rendszerében már megjelent a tranzakció, bár az információt a győri klub még nem hozta azt nyilvánosságra.

A Rapid Wientől érkezhet játékos az ETO-hoz.

Fotó: laola1.at

A 19 éves, mindkét szélen és középcsatárként is bevethető játékos a Rapid Wien saját nevelésű játékosa, szerepelt az osztrák utánpótlás-válogatottakban. A Bolla Bendegúzt is foglalkoztató bécsiek első csapatában a 2023/2024-es szezonban mutatkozott be, hét alkalommal lépett pályára a Bundesligában. Az előző kiírásban többnyire a klub második csapatában játszott, a másodosztályban 26 találkozón 7 gólt lőtt.

A támadó a Transfermarkt rendszerében is az ETO friss igazolásaként szerepel, a győri klub néhány napon belül bejelenheti az érkezését.