Az ETO FC egykori válogatott labdarúgójának fia lehet az ötmagyaros MLSZ-szabály egyik nyertese

Az OTP Bank Liga utolsó fordulójában debütált Herczeg Marcell, az ETO FC vezetőedzőjétől mindjárt 30 percnyi lehetőséget kapott.

Fotó: Krizsán Csaba

A középpályásként bevethető Marcell számára a legnagyobb motiváció az, hogy minél több lehetőséget kapjon a felnőtt csapatban. Az NB III-ban alapemberré vált, azonban az élvonalban a játék dinamikusabb és az ellenfelek is más színvonalat képviselnek.

Az ETO FC második felkészülési mérkőzésén, a Topolya együttese ellen kezdőként hatvan percet tölthetett a pályán Herczeg Marcell, mint mondja, azért is fontosak ezek a tét nélküli mérkőzések, mert így azok is lehetőséghez jutnak, akik év közben nem játszhattak.

„Reménykedem benne, hogy ezzel a teljesítménnyel a további edzőmeccseken is bizonyíthatok, ami felkelti a mester érdeklődését és a következő szezonban több játéklehetőséghez juthatok. Nyilván, ehhez még sokat kell dolgoznom fiatalként és a szezonban is bármennyi lehetőséget kapok, azt ki kell használnom.”

Herczeg Marcell 2025 januárjában írhatta alá első profi szerződését az ETO FC-nél

Fotó: ETO FC

Minden bizonnyal ezt pozitívan fogja befolyásolni az MLSZ új ajánlása, mely szerint az élvonalbeli labdarúgó mérkőzéseken egy időben legalább öt magyar játékosnak kell a pályán tartózkodnia. Marcell szerint ez egyáltalán nem béklyó, inkább segíti a fiatal magyar játékosokat.

„Az első lépcsőfok minden magyar fiatal számára, hogy az NB I-ben minél hamarabb bemutatkozhasson és itt kapjon először játéklehetőséget. Ez a szabály ezt segíti. Ha ez megtörténik, nyilván a csapatoknak is könnyebb értékesíteni a fiatalokat külföldre. Ez a szabály szerintem teljesen pozitív hatással lesz a magyar labdarúgásra.”