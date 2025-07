ETO - Borbély Balázs a magyarajánlásról, a Jereván elleni párharcról és az átigazolásokról

Tóth Rajmund kétszer szabálytalankodott, villant a piros lap. Az ETO emberhátrányba került a Paksi FC elleni mérkőzésen.

Fotó: ETO FC/Facebook

„Ideális megoldás nem létezik és nem is akarjuk hosszú távon Rajmit ezen a poszton játszatni, de nem nagyon látok más opciót, csak a Barnát és a Rajmit. A klub azon dolgozik, hogy megerősítsük ezt a pozíciót” – jegyezte meg Borbély, de hozzátette: Tóth Rajmund kifejezetten jól teljesített a Karpaty Lviv elleni mérkőzésen és a tavaszi szezonban is jól szerepelt ezen a poszton, ez a pozíció is fekszik neki.

A vezetőedző kitért a csütörtöki Konferencia-liga selejtezőmérkőzésre is. Az ETO egy gólos hátrányból kezdi a visszavágót a Pjunik Jerevan együttesével szemben.

„Természetesen nyerni szeretnénk. Idézőjelbe tenném, hogy csak egy gólos hátrányban vagyunk. Nyilván nem volt optimális az utazás és az, hogy negyven fokban játszottunk, de ez nem lehet kifogás. Nem játszottunk jól az első mérkőzésen, látható volt az is, hogy az ő lábaikban már van nemzetközi mérkőzés. Rajtunk látszott az idegesség, a bizonytalanság és emiatt veszítettünk. A kapu előtt nem volt az a minőség, ami kellett volna. Vétettünk egy hibát, jött egy tizenegyes szituáció, ami teljesen elkerülhető lett volna. Tanulságos volt, ha tovább akarunk jutni, ezt mindenképpen ki kell küszöbölni, hiba nélkül kell lehoznunk a mérkőzést és minőségibben, bátrabban, nagyobb átütőerővel kell játszanunk az utolsó harmadban. Azt gondolom, hogy hasonló képességű csapatokról van szó ebben a párharcban."

A lehetséges átigazolásokról az évadnyitó sajtótájékoztatóján is szó esett, a vezetőség több poszton szeretne új játékost szerződtetni. Borbély Balázs megerősítette: potenciális jelöltekkel tárgyalnak, a transzferidőszak végéig még lehet érkezőkre számítani.