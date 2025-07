ETO: máris visszatért Benbouali?

Az ETO két leggólerősebb támadója Bumba és Benbouali.

Az algír támadó 26 mérkőzésen lépett pályára a győri együttes színeiben, 8 gólt lőtt, csak eggyel kevesebbet, mint a csapat gólkirálya, Claudiu Bumba. A belga DH beszámolója szerint már minden készen áll a transzferre: az ETO és a Charleoi korábban megállapodott körülbelül 600-650 ezer eurós vételárról, és a játékos is aláír egy két évre szóló szerződést, amley egy plusz egy éves opciót is tartalmaz. A megállapodás része a 30 százalékos továbbértékesítési záradék, így ha Benboualit a jövőben eladják, a Charleoi részesül az üzletből. A Heitor eladásából befolyt összeg is anyagi fedezetet jelenthet a magyar szurkolók által várt transzferre. Az ETO FC Facebook-oldalára feltöltött sztoriban Borbély Balázs vezetőedző mögött feltűnik Benbouali is, úgy tűnik, a játékos csatlakozott az Ausztriában edzőtáborozó csapathoz.

Benbouali paksi találata egy pontot hozott az ETO-nak az OTP Bank Liga 18. fordulójában: